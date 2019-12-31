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    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж

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    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж

    Одеса напередодні Нового року: ілюмінація, казкові тварини і яскраві враження

    Традиционная встреча Нового года на Думской площади состоится в ночь с 31 декабря на 1 января. Гостей ожидают: концертная программа, праздничный фейерверк, авторский мэппинг, лайт-шоу, конкурсы и розыгрыш подарков. Начало - в 21:00.

    В преддверии праздника Приморский бульвар преобразился, встречая гостей яркими красками.

    Городок животных в этом году разместился на территории Стамбульского парка, Потемкинская лестница также украшена многочисленными фотозонами.

    На Думской площади у главной елки гостей встречают персонажи новогодней сказки «Щелкунчик». Одесситы и гости города могут увидеть Мышиного короля, его трон, балерину и, конечно, самого Щелкунчика. 

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    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж
    Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж

    1 января 2020 года на Думской площади состоится праздничная концертная программа для детей с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и викторинами. Начало - в 16:00.

    В новогоднюю ночь с 22:00 31 декабря 2019 года до 6:00 1 января 2020 года будет организована работа общественного транспорта.

    Одеса новорічні свята Різдвяні свята
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