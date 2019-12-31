Казковий Приморський бульвар зустрічає гостей. Фоторепортаж



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Одеса напередодні Нового року: ілюмінація, казкові тварини і яскраві враження

Традиционная встреча Нового года на Думской площади состоится в ночь с 31 декабря на 1 января. Гостей ожидают: концертная программа, праздничный фейерверк, авторский мэппинг, лайт-шоу, конкурсы и розыгрыш подарков. Начало - в 21:00.

В преддверии праздника Приморский бульвар преобразился, встречая гостей яркими красками.

Городок животных в этом году разместился на территории Стамбульского парка, Потемкинская лестница также украшена многочисленными фотозонами.

На Думской площади у главной елки гостей встречают персонажи новогодней сказки «Щелкунчик». Одесситы и гости города могут увидеть Мышиного короля, его трон, балерину и, конечно, самого Щелкунчика.

1 января 2020 года на Думской площади состоится праздничная концертная программа для детей с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и викторинами. Начало - в 16:00.

В новогоднюю ночь с 22:00 31 декабря 2019 года до 6:00 1 января 2020 года будет организована работа общественного транспорта.