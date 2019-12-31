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    Поліція у новорічну ніч працюватиме в посиленому режимі

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    Поліція у новорічну ніч працюватиме в посиленому режимі

    У ніч із 31 грудня на 1 січня в Україні відбудеться 910 святкових заходів

    У новорічну ніч правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі і нестимуть службу у місцях проведення святкових заходів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «У ніч із 31 грудня на 1 січня на території держави заплановано 910 святкових заходів. Вони пройдуть у 702 населених пунктах. За попередніми розрахунками, участь у святкуванні візьме понад мільйон громадян. Відтак Національна поліція посилить заходи безпеки у новорічну ніч. Зокрема на вулиці міст вийдуть додаткові наряди поліцейських та нацгвардійців», - вказали у поліції.

    Ситуаційний центр Нацполіції в цілодобовому режимі відстежуватиме ситуацію для забезпечення публічної безпеки та порядку, а також координуватиме роботу усіх підрозділів.

    ґраніше повідомлялося, що рятувальні служби Києва переходять на посилений режим чергування«Основні локації на новорічні та різдвяні свята – Софійська площа, Контрактова площа, центральні вулиці міста. Ці локації користуються найбільшою відвідуваністю киянами і гостями міста, саме тому правоохоронні органи та рятувальники забезпечать там постійне чергування. У кожному районі міста також визначені локації, де очікується масове скупчення людей. Ці локації знаходяться під посиленим контролем рятувальних служб міста», – зазначили у рятувальній службі столиці.

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