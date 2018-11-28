Керівники ОСББ і ЖБК Одеси запрошуються на безкоштовний семінар
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Розсилка
Для керівників ОСББ і ЖБК проведуть семінар «Можливості енергозбереження в багатоквартирному будинку»
30 листопада 2018 року з 10:00 до 14:30 в приміщенні кінозалу будівлі Одеської міської ради (Думська площа, 1) відбудеться семінар для керівників ОСББ і ЖБК на тему : «Можливості енергозбереження в багатоквартирному будинку» .
Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».
Цей навчально-роз'яснювальний захід організований для керівників ОСББ і ЖБК за підтримки Одеської міської ради та проекту IFС «Енергоефективність у житловому секторі України».
Під час семінару будуть розглянуті питання, що стосуються можливості енергозбереження в багатоквартирному будинку, а саме:
- модернізація системи опалення;
- енергоефективні вікна (особливо вікон ПВХ, експлуатаційні характеристики вікон, складові якості і т.д.);
- фінансова доцільність заходів термомодернізації;
- зміни в законодавстві з енергоефективності;
- запуск Фонду енергоефективності.
Запрошуються керівники ОСББ і ЖБК.
Для участі у семінарі необхідно зареєструватися за телефоном: 705-46-05 (705-46-15) чи відправити заявку на електрону пошту: depeconomy_tarif@omr.odessa.ua