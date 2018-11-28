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    Керівники ОСББ і ЖБК Одеси запрошуються на безкоштовний семінар

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    Керівники ОСББ і ЖБК Одеси запрошуються на безкоштовний семінар

    Для керівників ОСББ і ЖБК проведуть семінар «Можливості енергозбереження в багатоквартирному будинку»

    30 листопада 2018 року з 10:00 до 14:30 в приміщенні кінозалу будівлі Одеської міської ради (Думська площа, 1) відбудеться семінар для керівників ОСББ і ЖБК на тему : «Можливості енергозбереження в багатоквартирному будинку» .

    Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

    Цей навчально-роз'яснювальний захід організований для керівників ОСББ і ЖБК за підтримки Одеської міської ради та проекту IFС «Енергоефективність у житловому секторі України». 

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    Під час семінару будуть розглянуті питання, що стосуються можливості енергозбереження в багатоквартирному будинку, а саме:

    • модернізація системи опалення; 
    • енергоефективні вікна (особливо вікон ПВХ, експлуатаційні характеристики вікон, складові якості і т.д.); 
    • фінансова доцільність заходів термомодернізації; 
    • зміни в законодавстві з енергоефективності; 
    • запуск Фонду енергоефективності.

    Запрошуються керівники ОСББ і ЖБК.

    Для участі у семінарі необхідно зареєструватися за телефоном: 705-46-05 (705-46-15) чи відправити заявку на електрону пошту: depeconomy_tarif@omr.odessa.ua

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