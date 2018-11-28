Керівники ОСББ і ЖБК Одеси запрошуються на безкоштовний семінар



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Для керівників ОСББ і ЖБК проведуть семінар «Можливості енергозбереження в багатоквартирному будинку»

30 листопада 2018 року з 10:00 до 14:30 в приміщенні кінозалу будівлі Одеської міської ради (Думська площа, 1) відбудеться семінар для керівників ОСББ і ЖБК на тему : «Можливості енергозбереження в багатоквартирному будинку» .

Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

Цей навчально-роз'яснювальний захід організований для керівників ОСББ і ЖБК за підтримки Одеської міської ради та проекту IFС «Енергоефективність у житловому секторі України».

Під час семінару будуть розглянуті питання, що стосуються можливості енергозбереження в багатоквартирному будинку, а саме:

модернізація системи опалення;

енергоефективні вікна (особливо вікон ПВХ, експлуатаційні характеристики вікон, складові якості і т.д.);

фінансова доцільність заходів термомодернізації;

зміни в законодавстві з енергоефективності;

запуск Фонду енергоефективності.

Запрошуються керівники ОСББ і ЖБК.

Для участі у семінарі необхідно зареєструватися за телефоном: 705-46-05 (705-46-15) чи відправити заявку на електрону пошту: depeconomy_tarif@omr.odessa.ua