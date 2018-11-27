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    Одеситів попередили про погіршення погоди

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    Одеситів попередили про погіршення погоди

    Прогноз погоди по Одесі і області на 28 листопада - 2 грудня

    Штормове попередження: вночі та вдень 28 листопада по Одесі, місцями по області очікується ожеледиця, вітер північно-східний 15-20 м/с.

    Гідрометцентр Чорного та Азовського морів 

    Прогноз погоди від 21 годину 27 листопада по 21 годину 28 листопада 2018 р. 

    по м. Одесі 

    Короткочасні дощі. Опади. Слабка ожеледь, ожеледиця. 
    Вітер північно-східний, 15-20 м/с. 
    Температура вночі 2-4 морозу, вдень 0-2ºС морозу. 
      
    по Одеській області 

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    Короткочасні дощі. 
    Опади, місцями сильні. Місцями налипання мокрого снігу, заметіль, 
    ожеледь, ожеледиця. 
    Вітер північно-східний, 15-20 м/с. 
    Температура вночі 2-7ºС морозу, вдень від 4ºС морозу до 1ºС тепла. 
    На автошляхах області місцями видимість під час опадів 200-500 м. 

    29-30 листопада 

    Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень 30 листопада сніг. 
    Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. 
    Температура вночі 3-8ºС морозу, 30 листопада на півночі області до 11ºС морозу, 
    вдень 0-5ºС морозу. 

    1 грудня 
    Місцями сніг. Температура вночі 2-7ºС морозу, вдень 0-5ºС морозу. 

    2 грудня 

    Без істотних опадів. 
    Температура вночі 2-7ºС морозу, вдень від 3ºС морозу до 2ºС тепла.

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