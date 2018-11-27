Одеситів попередили про погіршення погоди

Прогноз погоди по Одесі і області на 28 листопада - 2 грудня

Штормове попередження: вночі та вдень 28 листопада по Одесі, місцями по області очікується ожеледиця, вітер північно-східний 15-20 м/с.

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Прогноз погоди від 21 годину 27 листопада по 21 годину 28 листопада 2018 р.

по м. Одесі

Короткочасні дощі. Опади. Слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 15-20 м/с.

Температура вночі 2-4 морозу, вдень 0-2ºС морозу.



по Одеській області

Короткочасні дощі.

Опади, місцями сильні. Місцями налипання мокрого снігу, заметіль,

ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7ºС морозу, вдень від 4ºС морозу до 1ºС тепла.

На автошляхах області місцями видимість під час опадів 200-500 м.



29-30 листопада

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень 30 листопада сніг.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8ºС морозу, 30 листопада на півночі області до 11ºС морозу,

вдень 0-5ºС морозу.



1 грудня

Місцями сніг. Температура вночі 2-7ºС морозу, вдень 0-5ºС морозу.



2 грудня

Без істотних опадів.

Температура вночі 2-7ºС морозу, вдень від 3ºС морозу до 2ºС тепла.