У центрі Києва комунальники евакуювали елітний автомобіль (відео)



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Елітну автівку забрали на штафмайданчик Фото: скріншот відео

Porsche був припаркований на смузі руху громадського транспорту

На бульварі Лесі Українки біля станції метро «Печерська» комунальники евакуювали елітний автомобіль Porsche, що був припаркований на смузі руху громадського транспорту.

Про це повідомляє Інспекція з паркування на своїй сторінці у Facebook.

«Ось що відбувається з авто порушників правил паркування», - йдеться у коментарі до оприлюдненого відео.

Інспектори з паркування нагадують: аби уникнути зайвих клопотів та витрат (виклик евакуатора + зберігання авто на штрафмайданчику + штраф), слід дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, з 8 липня інспектори з паркування у Києві розпочали фіксацію та оформлення адміністративних правопорушень у частині неправильної зупинки та стоянки транспортних засобів. Також читайте, за що інспектори можуть оштрафувати водіїв.

10 липня в Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях, спільно з Патрульною поліцією Києва.

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