На Київщині поліція ліквідувала наркоканал



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За збут наркотиків затримано 34-річного жителя Хмельницького

Канабіс збувався через «закладки» в Ірпені та Києво-Святошинському районі

Працівники сектору кримінальної поліції Ірпінського відділку встановили причетність 34-річного жителя Хмельницького до незаконного збуту наркотичних засобів у м. Ірпінь.

Для документування незаконної діяльності підозрюваного правоохоронці провели комплекс слідчих та розшукових дій. В результаті було з’ясовано, що громадянин робив так звані «закладки» в Ірпені та Києво-Святошинському районі, таким чином збуваючи наркозалежним особам заборонені речовини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Фігуранта затримано під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

При затриманні у нього було виявлено канабіс, який вилучено як речовий доказ та направлено на експертизу для надання відповідної кваліфікації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, на Київщині поліція затримала трьох осіб, які ґрунтовно підозрюються у продажу наркотиків.