На Київщині поліція ліквідувала наркоканал
Канабіс збувався через «закладки» в Ірпені та Києво-Святошинському районі
Працівники сектору кримінальної поліції Ірпінського відділку встановили причетність 34-річного жителя Хмельницького до незаконного збуту наркотичних засобів у м. Ірпінь.
Для документування незаконної діяльності підозрюваного правоохоронці провели комплекс слідчих та розшукових дій. В результаті було з’ясовано, що громадянин робив так звані «закладки» в Ірпені та Києво-Святошинському районі, таким чином збуваючи наркозалежним особам заборонені речовини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Фігуранта затримано під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
При затриманні у нього було виявлено канабіс, який вилучено як речовий доказ та направлено на експертизу для надання відповідної кваліфікації.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Триває досудове розслідування.
Як повідомлялося, на Київщині поліція затримала трьох осіб, які ґрунтовно підозрюються у продажу наркотиків.