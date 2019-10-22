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    Новини

    На Київщині поліція ліквідувала наркоканал

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    За збут наркотиків затримано&nbsp;34-річного жителя Хмельницького&nbsp; - На Київщині поліція ліквідувала наркоканал
    За збут наркотиків затримано 34-річного жителя Хмельницького 

    Канабіс збувався через «закладки» в Ірпені та Києво-Святошинському районі

    Працівники сектору кримінальної поліції Ірпінського відділку встановили причетність 34-річного жителя Хмельницького до незаконного збуту наркотичних засобів у м. Ірпінь.

    Для документування незаконної діяльності підозрюваного правоохоронці провели комплекс слідчих та розшукових дій. В результаті було з’ясовано, що громадянин робив так звані «закладки» в Ірпені та Києво-Святошинському районі, таким чином збуваючи наркозалежним особам заборонені речовини. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Фігуранта затримано під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

    При затриманні у нього було виявлено канабіс, який вилучено як речовий доказ та направлено на експертизу для надання відповідної кваліфікації.

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    На Київщині поліція ліквідувала наркоканал
    На Київщині поліція ліквідувала наркоканал
    На Київщині поліція ліквідувала наркоканал

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

    Триває досудове розслідування.

    Як повідомлялося, на Київщині поліція затримала трьох осіб, які ґрунтовно підозрюються у продажу наркотиків.

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