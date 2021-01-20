Корабель «Сімферополь» вийшов у море на випробування

Середній розвідувальний корабель «Сімферополь» 20 січня 2020 року вийшов у Чорне море

Середній розвідувальний корабель «Сімферополь» 20 січня 2020 року вийшов у Чорне море

Фахівці перевіряють роботу бортових систем і механізмів до застосування у штормових умовах

Новий середній розвідувальний корабель Військово-Морських сил ЗСУ «Сімферополь» продовжує випробування.

Про це повідомляє АрміяInform.

Сьогодні зранку він залишив акваторію Одеського порту та вийшов у Чорне море.

Працівники суднобудівного підприємства разом з екіпажем перевіряють спроможності та технічну готовність корабля під час самостійного плавання в морі.

Зокрема роботу бортових систем і механізмів до застосування у штормових умовах.

Це вже його другий вихід у цьому році. Після проведення всіх етапів державних випробувань корабель має ввійти до складу ВМС ЗС України.

Перший самостійний вихід у море «Сімферополь» здійснив 30 січня 2020 року, другий – 28 серпня 2020 року.

Про будівництво нового корабля для Військово-Морських сил ЗС України стало відомо у березні 2017-го року.

Тоді в ефірі одного з одеських телеканалів заступник командувача ВМС України розповів про те, якими кораблями вже цього року поповняться вітчизняні Військово-морські сили. Там же він озвучив інформацію про спеціальне судно, що будується на заводі «Кузня на Рибальському».

В жовтні того ж року його транспортували на плавучому доці спочатку до Херсону, де він покинув його та буксиром доправили до Одеси на «Судноверф «Україна».

Середній розвідувальний корабель «Сімферополь» будують на базі риболовецького траулера проєкту 502ЕМ та спустили на воду 23 квітня 2019 року у Києві.

Корабель оснащений низкою радіотехнічних засобів, серед них станція радіотехнічної розвідки «Мельхіор» розроблена Науково-дослідним підприємством радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація». Оголошена виробником максимальна дальність дії комплексу – 450 км.