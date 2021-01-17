Російський корабель зазнав аварії у Чорному морі (оновлено)

У місці події погані погодні умови, пошукова операція ускладнена

У Чорному морі, біля узбережжя Туреччини, затонув корабель з 15 членами екіпажу на борту.

Первісно повідомлялося, що корабель належить власнику з Росії. Пізніше стало відомо, що балкер плавав під прапором Палау і управлявся українською компанією, зареєстрованою в Одесі.

Ведеться операція з порятунку, повідомляє агентство Anadolu.

Відомо, що інцидент стався в районі провінції Бартин на півночі країни.

Губернатор регіону Сінана Гюнер розповів, що члени екіпажу, імовірно, знаходяться в шлюпках, їх намагаються врятувати.

Інформації про загиблих не надходило. У місці події погані погодні умови, пошукова операція ускладнена.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого 2020 року, біля берегів Естонії затонув російський риболовецький траулер, змогли врятувати сімох членів екіпажу. У траулера вийшло з ладу кермове управління.

Як повідомлялося, 3 січня унаслідок падіння легкомоторного літака на житловий будинок у США загинули три особи, які перебували на борту.

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