Розтрощений і пограбований росіянами буксир «Яни Капу» завершив доковий ремонт

Український рейдовий буксир «Яни Капу» після повернення з російського полону потребував тривалого ремонту

Рейдовий буксир «Яни Капу» завершив доковий ремонт на підприємстві «Виробничо-комерційна фірма «ТОС».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Херсонський Бандера.

Під час докового ремонту на «Яни Капу» було проведено очищення, дефектування та заміна пошкоджених ділянок корпусу і палуби, з подальшим їх фарбуванням.

акож пройшли ремонт і системи головного двигуна, які включають:

Чистка, дефектація газоходу ПрБ Ду-200. Ремонт газоходу ПрБ за результатами дефектації – 1 к-т.

Дефектація паливних насосів ГДГД. Ремонт за результатами дефектування – 2 од.

Ремонт клапанів паливоперекачуючої системи Ду-25 – 2 од.

Встановлення датчиків температури на ГДГД ПрБ, ЛБ – 2 к-ти.

Ремонт клапанів пожежної системи Ду-65- 10 од.

Ремонт компресорів КВД- М – 2 к-ти.

Проведення ТО-2 балонів ПВТ – 4 од.

Рейдовий буксир «Яни Капу» завершив доковий ремонт. Рейдовий буксир Яни Капу у плавучому доці Фото: Facebook/Херсонський Бандера

На буксирі провели ремонт донно-заборної апаратури, рульового та якірного пристроїв, електрообладнання, внутрішніх приміщень та інші.

Рейдовий буксир «Яни Капу» проекту 498 був побудований у 1974 році. Після розподілу Чорноморського флоту СРСР увійшов до складу ВМС ЗС України та отримав назву «Красноперекопськ» (U947)

Короткі технічні характеристики буксиру «Яни Капу»: Водотоннажність : 303 тонни

: 303 тонни Довжина : 29,3 метрів

: 29,3 метрів Ширина : 8,3 метрів

: 8,3 метрів Осадка : 3,09 метрів

: 3,09 метрів Швидкість повного ходу : 11,4 вузлів

: 11,4 вузлів Дальність плавання : 1650 миль при 11 вузлах

: 1650 миль при 11 вузлах Силова установка : 2 дизелі по 600 к.с., 2 вали

: 2 дизелі по 600 к.с., 2 вали Екіпаж : 6 осіб

: 6 осіб Озброєння : 2 кулемети ДШКМ

Нагадаємо, 12 листопада суд Гааги призупинив розгляд по суті позову України проти Росії через захоплення українських моряків в Керченській протоці. Додамо, в МЗС України розраховували, що суд може винести рішення у справі про захоплення українських моряків і кораблів наприкінці 2022 - на початку 2023 року.

25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В міжнародних водах в районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації у складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 членів екіпажів, троє з них зазнали поранення.

У вересні 2019 року Росія передала Україні військовополонених моряків, а кораблі повернула через місяць, 18 листопада 2019 року, у розбитому та розкраденому стані. 20 листопада 2019 року вони прибули в Очаків і стали на ремонт тільки після проведення слідчих дій та балістичної експертизи.

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