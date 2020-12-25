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    Розтрощений і пограбований росіянами буксир «Яни Капу» завершив доковий ремонт

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    <span>Рейдовий буксир Яни Капу у причальної стінки&nbsp;</span> - Розтрощений і пограбований росіянами буксир «Яни Капу» завершив доковий ремонт
    Рейдовий буксир Яни Капу у причальної стінки 
    Фото: Facebook/Херсонський Бандера

    Український рейдовий буксир «Яни Капу» після повернення з російського полону потребував тривалого ремонту

    Рейдовий буксир «Яни Капу» завершив доковий ремонт на підприємстві «Виробничо-комерційна фірма «ТОС».

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав Херсонський Бандера.

    Під час докового ремонту на «Яни Капу» було проведено очищення, дефектування та заміна пошкоджених ділянок корпусу і палуби, з подальшим їх фарбуванням.

    акож пройшли ремонт і системи головного двигуна, які включають:

    • Чистка, дефектація газоходу ПрБ Ду-200. Ремонт газоходу ПрБ за результатами дефектації – 1 к-т.
    • Дефектація паливних насосів ГДГД. Ремонт за результатами дефектування – 2 од.
    • Ремонт клапанів паливоперекачуючої системи Ду-25 – 2 од.
    • Встановлення датчиків температури на ГДГД ПрБ, ЛБ – 2 к-ти.
    • Ремонт клапанів пожежної системи Ду-65- 10 од.
    • Ремонт компресорів КВД- М – 2 к-ти.
    • Проведення ТО-2 балонів ПВТ – 4 од.
    Рейдовий буксир «Яни Капу» завершив доковий ремонт. Рейдовий буксир Яни Капу у плавучому доці Фото: Facebook/Херсонський Бандера
    Рейдовий буксир «Яни Капу» завершив доковий ремонт. Рейдовий буксир Яни Капу у плавучому доці Фото: Facebook/Херсонський Бандера

    На буксирі провели ремонт донно-заборної апаратури, рульового та якірного пристроїв, електрообладнання,  внутрішніх приміщень та інші.

    Рейдовий буксир «Яни Капу» проекту 498 був побудований у 1974 році. Після розподілу Чорноморського флоту СРСР увійшов до складу ВМС ЗС України та отримав назву «Красноперекопськ» (U947)

    Короткі технічні характеристики буксиру «Яни Капу»:

    • Водотоннажність: 303 тонни
    • Довжина: 29,3 метрів
    • Ширина: 8,3 метрів
    • Осадка: 3,09 метрів
    • Швидкість повного ходу: 11,4 вузлів
    • Дальність плавання: 1650 миль при 11 вузлах
    • Силова установка: 2 дизелі по 600 к.с., 2 вали
    • Екіпаж: 6 осіб
    • Озброєння: 2 кулемети ДШКМ

    Нагадаємо, 12 листопада суд Гааги призупинив розгляд по суті позову України проти Росії через захоплення українських моряків в Керченській протоці. Додамо, в МЗС України розраховували, що суд може винести рішення у справі про захоплення українських моряків і кораблів наприкінці 2022 - на початку 2023 року.

    25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В міжнародних водах в районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації у складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 членів екіпажів, троє з них зазнали поранення.

    У вересні 2019 року Росія передала Україні військовополонених моряків, а кораблі повернула через місяць, 18 листопада 2019 року, у розбитому та розкраденому стані. 20 листопада 2019 року вони прибули в Очаків і стали на ремонт тільки після проведення слідчих дій та балістичної експертизи.

     Читайте також: 
    Теги: Росія Чорне море полон Херсонщина напад корабель ремонт ВМС українські моряки
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