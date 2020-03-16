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    Коронавірус в Одеській області не підтвердився

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    Коронавірус в Одеській області не підтвердився

    Жінка повернулась з Італії...

    У мешканки Одеської області не підтвердили коронавірус. Про це повідомляє сайт 048.ua.

    Згідно з інформацією від її односельців, жінка 1961 року народження повернулася з тривалих заробітків у Італії. Жінка почувалася зле і звернулася до Саратської районої лікарні, де їй зробили рентген легенів.

    У жінки виявили двостороннє запалення (пневмонію). 13 березня вона була доставлена до Ізмаїльської інфекційної лікарні. Лікарі підозрювали можливість коронавірусу COVID-19. Того ж дня у хворої взяли проби на коронавірус.

    Сьогодні, 16 березня 2020 року, стали відомі результати аналізів вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України. Коронавірус у жінки не підтвердили. Після діагностики виявили, що вона хвора на грип.

    Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

    16 березня у Чернівецькій області виявили два нові випадки зараження коронавірусом.

    Одещина грип карантин жінка коронавірус
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