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    Економіка та фінанси

    У Китаї зафіксували рекордне падіння економіки через коронавірус

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    Епідемія зробила досить серйозний вплив на економічну діяльність, але ці наслідки в значній мірі&nbsp;&laquo;короткострокові, зовнішні і контрольовані, - Держстат - У Китаї зафіксували рекордне падіння економіки через коронавірус
    Епідемія зробила досить серйозний вплив на економічну діяльність, але ці наслідки в значній мірі «короткострокові, зовнішні і контрольовані, - Держстат

    Обсяг промислового виробництва скоротився на 13,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - Держстат КНР

    У Китаї за підсумками січня-лютого 2020 року обсяг промислового виробництва скоротився на 13,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє Державне статистичне управління КНР.

    Зазначається, що водночас за перші два місяці 2020 року інвестиції Китаю в основні фонди склали 3,3 трлн юанів (471 млрд доларів), знизившись на 24,5% порівняно з тим же періодом минулого року, оборот роздрібної торгівлі впав на 20,5%

    «Епідемія зробила досить серйозний вплив на економічну діяльність, але ці наслідки в значній мірі «короткострокові, зовнішні і контрольовані», - йдеться в заяві Держстату.

    У відомстві заявили, що поліпшення основ економіки країни і тенденція росту в довгостроковій перспективі не змінилися, оскільки поширення вірусу в основному було взято під контроль.

    «Економіка витримала шок епідемії», - додали в управлінні.

    Нагадаємо, заступник глави Національного банку України Олег Чурый заявив, що пандемія коронавірусу змінить структуру світової економіки.

    Як повідомлялося, Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. За даними агентства, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки як безпосередньо, так і через вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.

    економіка інвестиції Китай ВВП ціни епідемія коронавірус
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