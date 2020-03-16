Австралійський тенісист Томич підозрює, що він захворів на коронавірус
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Австралійський тенісист Бернард Томич, який грав в чвертьфіналі Вімблдонського турніру 2011 року, повідомив, що у нього спостерігаються симптоми коронавірусу.
«Погано відчуваю себе з 10 березня. У мене і так слабкий імунітет, була задишка. Зараз я організував собі карантин в Майамі, ізолювався від усіх. На коронавірус мене ще не перевіряли, але симптоми збігаються. Думаю, заразився, коли їхав з Мексики минулого тижня. Не знаю, скільки проведу в ізоляції і коли мене зможуть перевірити. Людям треба ставитися до цієї ситуації максимально серйозно», - цитує Томича Herald Sun.
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