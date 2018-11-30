Курсанти Одеської морської академії звернулися до моряків в російському полоні (відео)



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Скріншот з відео

Курсанти заявили, що «правда за нами»

Курсанти Одеської морської академії записали відео зі словами підтримки морякам, яких захопила Росія під час нападу в Азовському морі.

Відео опубліковане на сторінці Інституту Військово-Морських Сил НУ «ОМА» у соцмережі Facebook.

«Дорогі наші військові побратими! Ми, курсанти та військовослужбовці Інституту Військово-морських сил, всім серцем підтримуємо вас, і ні на мить не забуваємо про ваш героїчний вчинок, як і вся наша країна», – йдеться в зверненні.

Курсанти зазначили, що моряки «з честю і гідністю служать Україні щодо її захисту від агресії будь-якого супротивника».

«Пишаємося вашою мужністю і витримкою в найскладнішій ситуації. Ми впевнені у вашій силі і відданості українському народові і його Збройним Силам. Ми всі разом, правда за нами, а значить – і перемога», – підкреслили військові.

Нагадаємо, член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва 30 листопада повідомила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Раніше повідомлялося, що за інформацією архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, були відправлені до Москви.

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.