  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Курсанти Одеської морської академії звернулися до моряків в російському полоні (відео)

    • Розсилка
    Курсанти Одеської морської академії звернулися до моряків в російському полоні (відео)
    Скріншот з відео

    Курсанти заявили, що «правда за нами»

    Курсанти Одеської морської академії записали відео зі словами підтримки морякам, яких захопила Росія під час нападу в Азовському морі.

    Відео опубліковане на сторінці Інституту Військово-Морських Сил НУ «ОМА» у соцмережі Facebook.

    «Дорогі наші військові побратими! Ми, курсанти та військовослужбовці Інституту Військово-морських сил, всім серцем підтримуємо вас, і ні на мить не забуваємо про ваш героїчний вчинок, як і вся наша країна», – йдеться в зверненні.

    Курсанти зазначили, що моряки «з честю і гідністю служать Україні щодо її захисту від агресії будь-якого супротивника».

    «Пишаємося вашою мужністю і витримкою в найскладнішій ситуації. Ми впевнені у вашій силі і відданості українському народові і його Збройним Силам. Ми всі разом, правда за нами, а значить – і перемога», – підкреслили військові.

    Нагадаємо, член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва 30 листопада повідомила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

    Раніше повідомлялося, що за інформацією архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, були відправлені до Москви. 

    Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

     Читайте також: Адвокат Семедляєв: Полоненим морякам загрожує до 6 років позбавлення волі
    Читайте також
    Росія ЗСУ Міноборони Одеса військові Азовське море Україна ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ