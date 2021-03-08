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    Леся Українка, Руслана, Катерина Білокур : в Одесі до 8 березня відкрили виставку ляльок в образах знаменитих українок

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    В експозиції показали різні епохи, стилі, біографії відомих жінок - Леся Українка, Руслана, Катерина Білокур : в Одесі до 8 березня відкрили виставку ляльок в образах знаменитих українок
    В експозиції показали різні епохи, стилі, біографії відомих жінок
    фото:dumskaya.net

    Поряд із кожною лялькою є табличка, на якій можна ознайомитися з детальною інформацією про особистість

    В одеському магазині іграшок з нагоди свята 8 Березня відкрили виставку «Barbie: Пані України».

    Майстрині з різних куточків країни переодягнули ляльок, які надав магазин, в українських знаменитостей, повідомляє Думська.

    У святковій експозиції можна побачити, як і жінок минулих століть, так і сучасних зірок. Творці виставки прагнули показати, що жінки в Україні – це потужна сила.

    В експозиції показали різні епохи, стилі, біографії відомих жінок. Поряд із кожною лялькою є табличка, на якій можна ознайомитися з детальною інформацією про особистість.

    «Хотілося цією виставкою показати, що жінки в Україні – це потужна сила. Вони можуть все, і ми не маємо забувати про них», – наголосила організаторка експозиції Олена Філіппова.

    «Ми використовували різноманітні моделі ляльок Барбі, а там, де моделі повторюються, визначити це неможливо. Ляльки стали непізнаваними», – розповіла майстриня.

    Багато професійних лялькових майстринь були збентежені завданням організаторів створити вдалий образ лише за місяць. Проте, очевидно, що задум реалізувати вдалося. Тепер ляльки тішать красою відвідувачів магазину.

    Виставка працюватиме в Одесі до 14 березня. Після цього її презентують в Києві.

    Нагадаємо, в Одесі 7 березня пройшло авторалі «Одеса-мама», присвячене Міжнародному жіночому дню.

    Теги: Одеса свята мистецтво виставка магазин
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