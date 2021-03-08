Леся Українка, Руслана, Катерина Білокур : в Одесі до 8 березня відкрили виставку ляльок в образах знаменитих українок

Поряд із кожною лялькою є табличка, на якій можна ознайомитися з детальною інформацією про особистість

В одеському магазині іграшок з нагоди свята 8 Березня відкрили виставку «Barbie: Пані України».

Майстрині з різних куточків країни переодягнули ляльок, які надав магазин, в українських знаменитостей, повідомляє Думська.

У святковій експозиції можна побачити, як і жінок минулих століть, так і сучасних зірок. Творці виставки прагнули показати, що жінки в Україні – це потужна сила.

В експозиції показали різні епохи, стилі, біографії відомих жінок. Поряд із кожною лялькою є табличка, на якій можна ознайомитися з детальною інформацією про особистість.

«Хотілося цією виставкою показати, що жінки в Україні – це потужна сила. Вони можуть все, і ми не маємо забувати про них», – наголосила організаторка експозиції Олена Філіппова.

«Ми використовували різноманітні моделі ляльок Барбі, а там, де моделі повторюються, визначити це неможливо. Ляльки стали непізнаваними», – розповіла майстриня.

Багато професійних лялькових майстринь були збентежені завданням організаторів створити вдалий образ лише за місяць. Проте, очевидно, що задум реалізувати вдалося. Тепер ляльки тішать красою відвідувачів магазину.

Виставка працюватиме в Одесі до 14 березня. Після цього її презентують в Києві.

Нагадаємо, в Одесі 7 березня пройшло авторалі «Одеса-мама», присвячене Міжнародному жіночому дню.