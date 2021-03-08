8 кілометрів бігу і 8 історій про легендарних українок: нардеп Гончаренко привітав жінок зі святом

Свій забіг він почав з розповіді про княгиню Ольгу та її правління у часи Русі

Наприкінці забігу розповів про досягнення фізика-експерементатора Антоніни Прихотько і дисидентки та художниці Алли Горської

Народний депутат від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко 8 березня вирішив привітати жінок незвичним способом – провів онлайн-забіг на 8 км , під час якого розказав про 8 легендарних українок, які зробили неоціненний внесок у історію, культуру, освіту, науку, літературу та мистецтво країни.

Свій забіг Гончаренко транслював в прямому ефірі на каналі YouTube.

«8 березня – день боротьби жінок за рівні права. Я хотів би подякувати всім жінкам за ті неймовірні речі, які вони зробили і роблять. Сьогодні як раз вдалий день, щоб розповісти про легендарних жінок, тому я вирішив пробігти вісім кілометрів і розповісти про восьми відомих українок, які своєю діяльністю руйнувати стереотипи і внесли істотний внесок в історію. Ці жінки – гордість нашої країни», – зазначив Олексій Гончаренко.

Свій забіг він почав з розповіді про княгиню Ольгу та її правління у часи Русі, потім згадав і про доньку Ярослава Мудрого – Анну Ярославну, яка приймала доволі активну участь у внутрішній та зовнішній політиці.

Гончаренко також розказав про здобутки меценатки та засновниці першого українського університету Гальшки Острозької, актриси Марії Заньковецької, педагога Софії Русової, письменниці Лесі Українки.

А наприкінці забігу розповів про досягнення фізика-експерементатора Антоніни Прихотько і дисидентки та художниці Алли Горської.

Нагадаємо, в Одесі 7 березня пройшло авторалі «Одеса-мама», присвячене Міжнародному жіночому дню.