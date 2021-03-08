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    8 кілометрів бігу і 8 історій про легендарних українок: нардеп Гончаренко привітав жінок зі святом

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    Свій забіг він почав з розповіді про княгиню Ольгу та її правління у часи Русі - 8 кілометрів бігу і 8 історій про легендарних українок: нардеп Гончаренко привітав жінок зі святом
    Свій забіг він почав з розповіді про княгиню Ольгу та її правління у часи Русі
    фото: Скірншот

    Наприкінці забігу розповів про досягнення фізика-експерементатора Антоніни Прихотько і дисидентки та художниці Алли Горської

    Народний депутат від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко 8 березня вирішив привітати жінок незвичним способом – провів онлайн-забіг на 8 км, під час якого розказав про 8 легендарних українок, які зробили неоціненний внесок у історію, культуру, освіту, науку, літературу та мистецтво країни.

    Свій забіг Гончаренко транслював в прямому ефірі на каналі YouTube.

    «8 березня – день боротьби жінок за рівні права. Я хотів би подякувати всім жінкам за ті неймовірні речі, які вони зробили і роблять. Сьогодні як раз вдалий день, щоб розповісти про легендарних жінок, тому я вирішив пробігти вісім кілометрів і розповісти про восьми відомих українок, які своєю діяльністю руйнувати стереотипи і внесли істотний внесок в історію. Ці жінки – гордість нашої країни», – зазначив Олексій Гончаренко.

    Свій забіг він почав з розповіді про княгиню Ольгу та її правління у часи Русі, потім згадав і про доньку Ярослава Мудрого – Анну Ярославну, яка приймала доволі активну участь у внутрішній та зовнішній політиці.

    Гончаренко також розказав про здобутки меценатки та засновниці першого українського університету Гальшки Острозької, актриси Марії Заньковецької, педагога Софії Русової, письменниці Лесі Українки.

    А наприкінці забігу розповів про досягнення фізика-експерементатора Антоніни Прихотько і дисидентки та художниці Алли Горської.

    Нагадаємо, в Одесі 7 березня пройшло авторалі «Одеса-мама», присвячене Міжнародному жіночому дню.

    Теги: Одеса свята Олексій Гончаренко
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