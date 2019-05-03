Малозабезпеченим одеситам призначають адресну матеріальну допомогу
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Розсилка
257 малозабезпеченим громадянам Одеси і сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, призначена адресна матеріальна допомога
26 квітня 2019 року відбулося чергове засідання Піклувальної ради (протокол № 15), на якому були розглянуті 350 звернень громадян міста Одеси.
На підставі рішення Піклувальнї ради 257 громадянам призначена адресна одноразова матеріальна допомога на вирішення різних видів соціально-побутових проблем, з яких:
- надання адресної матеріальної допомоги 4 ветеранам війни, які перебувають у складній життєвій ситуації;
- надання адресної матеріальної допомоги 77 громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації;
- надання адресної матеріальної допомоги (до 5500 грн.) 171 громадянину, який перебуває в складній життєвій ситуації.
Розгляд питання про надання матеріальної допомоги 5 громадянам винесено на особистий прийом мера і заступника мера. 31 громадянину надано рекомендації щодо надання додаткових документів.
На засіданні було розглянуто і питання про поселення громадян Одеси в КУ «Геріатричний будинок милосердя імені Святого цілителя Пантелеймона».
Крім того, прийнято рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири (будинку) 13-ти багатодітним сім'ям.
Також було розглянуто питання про надання 12-ти сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу Одеським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.