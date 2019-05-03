Малозабезпеченим одеситам призначають адресну матеріальну допомогу



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257 малозабезпеченим громадянам Одеси і сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, призначена адресна матеріальна допомога

26 квітня 2019 року відбулося чергове засідання Піклувальної ради (протокол № 15), на якому були розглянуті 350 звернень громадян міста Одеси.

На підставі рішення Піклувальнї ради 257 громадянам призначена адресна одноразова матеріальна допомога на вирішення різних видів соціально-побутових проблем, з яких:

надання адресної матеріальної допомоги 4 ветеранам війни, які перебувають у складній життєвій ситуації;

надання адресної матеріальної допомоги 77 громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації;

надання адресної матеріальної допомоги (до 5500 грн.) 171 громадянину, який перебуває в складній життєвій ситуації.

Розгляд питання про надання матеріальної допомоги 5 громадянам винесено на особистий прийом мера і заступника мера. 31 громадянину надано рекомендації щодо надання додаткових документів.

На засіданні було розглянуто і питання про поселення громадян Одеси в КУ «Геріатричний будинок милосердя імені Святого цілителя Пантелеймона».

Крім того, прийнято рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири (будинку) 13-ти багатодітним сім'ям.

Також було розглянуто питання про надання 12-ти сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу Одеським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Опікунська рада департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до Положення, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради №130 от 31.07.2014 р. Опікунська рада створена з метою координації роботи щодо вирішення питань надання різних видів соціальної допомоги і послуг малозабезпеченим та пільговим категоріям громадян міста Одеси, а також сім'ям (особам), які опинились у складних життєвих обставинах і не в змозі самостійно їх подолати.