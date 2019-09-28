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    Малозабезпеченим одеситам призначено адресну матеріальну допомогу

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    Малозабезпеченим одеситам призначено адресну матеріальну допомогу

    125-и малозабезпеченим громадянам Одеси і сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, призначена адресна матеріальна допомога

    27 вересня 2019 року відбулося чергове засідання Піклувальної ради (протокол № 35), на якому були розглянуті звернення громадян міста Одеси.

    На підставі рішення Піклувальної ради 125-и громадянам призначена адресна одноразова матеріальна допомога на рішення різних видів соціально-побутових проблем, з яких:

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    • надання адресної матеріальної допомоги 4-м ветеранам війни, які перебувають у складній життєвій ситуації;
    • надання адресної матеріальної допомоги 39-и громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації;
    • надання адресної матеріальної допомоги (до 5800 грн) 81-у громадянину, який опинився в складній життєвій ситуації.

    Питання надання матеріальної допомоги 1 громадянину винесено на розгляд на особистий прийом заступника мера.

    Крім того, 15-и громадянам надані рекомендації щодо надання додаткових документів.

    Прийнято рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири (будинку) 1-й багатодітній родині.

    Також розглянуто питання надання 6-и сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу Одеським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

    Адресна матеріальна допомога ветеранам війни, малозабезпеченим та пільговим категоріям громадян міста Одеси призначається в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.

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