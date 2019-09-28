Малозабезпеченим одеситам призначено адресну матеріальну допомогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

125-и малозабезпеченим громадянам Одеси і сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, призначена адресна матеріальна допомога

27 вересня 2019 року відбулося чергове засідання Піклувальної ради (протокол № 35), на якому були розглянуті звернення громадян міста Одеси.

На підставі рішення Піклувальної ради 125-и громадянам призначена адресна одноразова матеріальна допомога на рішення різних видів соціально-побутових проблем, з яких:

надання адресної матеріальної допомоги 4-м ветеранам війни, які перебувають у складній життєвій ситуації;

надання адресної матеріальної допомоги 39-и громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації;

надання адресної матеріальної допомоги (до 5800 грн) 81-у громадянину, який опинився в складній життєвій ситуації.

Питання надання матеріальної допомоги 1 громадянину винесено на розгляд на особистий прийом заступника мера.

Крім того, 15-и громадянам надані рекомендації щодо надання додаткових документів.

Прийнято рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири (будинку) 1-й багатодітній родині.

Також розглянуто питання надання 6-и сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу Одеським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Адресна матеріальна допомога ветеранам війни, малозабезпеченим та пільговим категоріям громадян міста Одеси призначається в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.