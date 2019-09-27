На Одещині на дорозі через міст провалився асфальт (відео)



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На місці обвалу побували експерти «Євродору»

Очевидці повідомляють, що об'їхати аварійну ділянку може тільки легковий автомобіль і то, з великим ризиком

В Одеській області через сильний дощ на мосту обвалилася частина дороги між містом Болград і селом Кубей.

Про це 27 вересня у Facebook повідомила болградська газета «Дружба».

«Через сильний дощ обрушилася частина дороги. Рух на цій ділянці дороги дуже ускладнений. Очевидці повідомляють, що об'їхати ділянку може тільки легковий автомобіль і то, з великим ризиком, так як невідомо чи витримає його уціліла частина асфальту і до того ж, ця ділянка дороги дуже вузька», - говориться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що на місці провалу були встановлені бетонні блоки, які повністю перекривають проїзд, на них нанесені попереджувальні написи світловідбиваючою фарбою.

«Встановлено знаки об'їзду. На місці обвалу побували експерти «Євродору». Проблема виявилася серйознішою. Але обіцяють вирішити її в короткі терміни», - повідомило видання.