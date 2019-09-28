«Укрзалізниця» збирається закрити три станції на Одещині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причиною закриття стало зменшення вантажопотоку в даних локаціях

Вантажні залізничні станції «Березівка» і «Раухівка», а також станція «Дзінілор» Кілійського району найближчим часом можуть бути закриті.

Про це стало відомо під час селекторних нарад в місцевих райадміністраціях, передає Думская.net.

Причиною, через яку «Укрзалізниця» планує закрити станції, стало зменшення вантажопотоку в даних локаціях. Однак на місцях запевняють, що це має своє пояснення: з липня поточного року було впроваджено додатковий збір розміром 7 тис. грн за кожен вагон, що значно зменшило кількість бажаючих користуватися такими послугами.

Ці фактори призвели до зменшення користувачів вантажних перевезень залізничним транспортом, що вдарило по місцевих аграріям, які через введення нового збору були змушені переключитися на відвантаження продукції за допомогою автотранспорту.

У зв’язку з цим місцева влада готує звернення до обласної ради з проханням до депутатів заступитися за них та не допустити закриття залізничних станцій.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» почала процес закупівлі вантажних напіввагонів для компанії за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.