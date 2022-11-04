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Медики здолали 1300 км, щоб здійснити останню мрію хворої на рак українки

Надія Клочко
glavcom.ua
Медики здолали 1300 км, щоб здійснити останню мрію хворої на рак українки
Медики допомогли важкохворій жінці дістатися зі Словаччини до Одеси
фото: Перше медичне об'єднання Львова

Жінка звернулася до лікарів з кашлем, та діагноз шокував усіх

Львівські медики, подолавши шлях у 1300 кілометрів, здійснили одну із останніх мрій важкохворої українки – привезли її додому, в Одесу. Про це повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Зазначається, що 50-річна Тетяна дізналася про свій діагноз понад місяць тому – у неї виявили рак легень четвертої стадії. 

«Жінка звернулась до лікарів через кашель. Та діагноз шокував усіх», – говорять медики.

Рак легень невпинно прогресував та швидко забирав останні сили Тетяни. Тому, порадившись із чоловіком Олександром, вона захотіла повернутися додому, в Одесу. Жінка мріяла востаннє побачити та обійняти сина, також – почути, як шумить одеське море.

Олександр дослухався до волі дружини, після чого зв'язався із львівськими анестезіологами, які транспортують хворих реанімобілем.

«На інформаційну лінію нашого контакт-центру звернувся українець Олександр, що нині мешкає у Словаччині. Чоловіка цікавила можливість транспортувати важко хвору дружину зі словацького міста Жаліна до української Одеси, звідки вони родом», – розповідають у Першому медоб'єднанні додають, що це завдання стало справжнім викликом.

Тетяна на момент транспортування була у критичному стані та кисневозалежною, а дорога додому – далека. Утім, реанімобіль облаштований необхідним сучасним обладнанням для транспортування вкрай тяжких пацієнтів. Крім того, хворих супроводжують кваліфіковані реаніматологи, аби зробити таке транспортування безпечним.

«Ретельна підготовка до цього перевезення – і хвора вже у Львові», – розповідають медики.

Подолавши складний і далекий шлях, Тетяні вдалося дістатися дому – Одеси, де на неї чекали рідні.

«Наш реанімобіль облаштований Дякуємо усій команді, що брала участь в міжнародному перевезенні пацієнтки – лікарям-анестезіологам Зоряні Машталер та Ольга Кіцнак, а також нашим водіям – Руслану Дацкові, Володимиру Голінці та Петру Коновалову! Будьте здорові!» – наголошують у Першому медоб'єднанні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українця, який перебував у Мінську після операції із пересадки нирки, повернули додому реанімобілем.

Теги: лікар

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