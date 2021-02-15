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    У Вінниці активісти шукають давні світлини «площі трьох євреїв»

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    Район &laquo;площі трьох євреїв&raquo; існував з початку заселення правобережної частини Вінниці - У Вінниці активісти шукають давні світлини «площі трьох євреїв»
    Район «площі трьох євреїв» існував з початку заселення правобережної частини Вінниці
    фото: naparise.com

    На початку XVIII століття у місті почав формуватись квартал єврейської бідноти – Єрусалимка

    У групі «Старі фото Вінниці» шукають старі світлини перехрестя вулиць, які раніше носили назву Свердлова, Володарського та Шолом-Алейхема.

    Сьогодні про єврейське минуле площі нагадує лише стріт-арт на багатоповерхівці, який з’явився у 2015 році, пише NaПарижі.

    Раніше – саме через назви вулиць – перехрестя мало народне найменування – площа трьох євреїв.

    Район «площі трьох євреїв» існував з початку заселення правобережної частини Вінниці. На початку XVIII століття у місті почав формуватись квартал єврейської бідноти – Єрусалимка та знамените єврейське містечкове бароко.

    Хоча саме ця назва у перехрестя з’явилась виключно у радянські часи, коли з 1920-их вулиці масово перейменовувалися. Так, на мапі міста зразка 1913 року, сучасну вулицю Князів Коріатовичів (колишню Свердлова) іменують Петра Могили, а Монастирську (кол. Володарського) – Благовєщенською.

    Тому можна припустити, що найменування «площа трьох євреїв» – витвір ХХ сторіччя. Втім до кінця минулого сторіччя район зберігав майже автентичний вигляд. На жаль, нині про це майже ніщо не нагадує. Крім прикраси фасаду будинку – графіті-композиції про побут єврейської громади.

    Тому вінничани розшукують старовинні світлини цього райончику.

    Нагадаємо, на сайті Черкаської міської ради з’явилася петиція про перейменування вулиці Олександра Можайського на Степана Бандери.

    Теги: Вінниця культура вулиця
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