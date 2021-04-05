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    МОЗ спростувало інформацію про надходження вакцини Pfizer до Одеси

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    Міністерство охорони здоров&rsquo;я заявило, що не знає про поставку, про яку говорить Одеська міськрада&nbsp; - МОЗ спростувало інформацію про надходження вакцини Pfizer до Одеси
    Міністерство охорони здоров’я заявило, що не знає про поставку, про яку говорить Одеська міськрада 
    фото: pravda.com.ua

    Там уточнило, що в Україну вакцина ще не заходила

    Директорка департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Олена Якименко під час засідання оперативного штабу заявила, що в Одесу нібито завези 4,5 тис доз вакцини Pfizer. Міністерство охорони здоров’я цю інформацію спростувало.

    «На обласний склад надійшло близько 4500 доз вакцини Pfizer», – сказала Якименко в понеділок, 5 квітня, яку цитує LIGA.net.

    Міністерство охорони здоров’я в коментарі виданню заявило, що не знає про поставку, про яку говорить Одеська міськрада. МОЗ уточнило, що в Україну вакцина ще не заходила.

    Журналісти намагалися взяти коментар в Одеської міськради та Одеської ОДА, однак там не відповідали на дзвінки. Зокрема, в опублікованому 5 квітня повідомленні Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА йдеться, що вакцина в Україну поки не прийшла.

    Тим часом, адміністрація президента США Джо Байдена зупинила виробництво вакцини проти Covid-19 виробника AstraZeneca на заводі в Балтиморі.

    Про це The New York Times повідомили високопоставлені федеральні чиновники у сфері охорони здоров'я.

    Зазначається, що на балтиморському заводі виробляли вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson. Робітники заводу випадково змішали інгредієнти вакцин і таким чином зіпсували близько 15 млн доз Johnson&Johnson.

    Теги: Одеса вакцинація коронавірус
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