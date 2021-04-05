В уряді пояснили, чи можна робити друге щеплення проти Covid-19 дозою від іншого виробника

МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення буде в достатній кількості

Людям, яким зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках

Усі вакцини AstraZeneca проти Covid-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними. Пор це йдеться в повідомленні Кабміну у Facebook.

«Людям, яким зробили перше щеплення проти Covid-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках. Такі рекомендації Міністерству охорони здоров’я України надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.

«Водночас експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними. Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer-Biontech або інактивованою вакциною CoronaVac/Sinovac, бо щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність та вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення», – додали в уряді.

Міністерство охорони здоров'я гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою, буде в достатній кількості та доступною.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наказав до кінця року щепити від коронавірусу основну масу дорослих українців.

Також на думку міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, Україна має розпочати виготовлення власних вакцин.