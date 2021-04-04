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    Білий дім зупинив виробництво вакцин AstraZeneca на заводі, де зіпсували 15 млн доз

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    На балтиморському заводі, де зіпсували кілька мільйонів доз вакцини, виробляли препарати AstraZeneca та Johnson&amp;Johnson - Білий дім зупинив виробництво вакцин AstraZeneca на заводі, де зіпсували 15 млн доз
    На балтиморському заводі, де зіпсували кілька мільйонів доз вакцини, виробляли препарати AstraZeneca та Johnson&Johnson

    Федеральні чиновники стурбовані тим, що ця плутанина підірве довіру суспільства до вакцин

    Адміністрація президента США Джо Байдена зупинила виробництво вакцини проти Covid-19 виробника AstraZeneca на заводі в Балтиморі.

    Про це The New York Times повідомили високопоставлені федеральні чиновники у сфері охорони здоров'я.

    Зазначається, що на балтиморському заводі виробляли вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson. Робітники заводу випадково змішали інгредієнти вакцин і таким чином зіпсували близько 15 млн доз Johnson&Johnson.

    Підприємством керує Emergent BioSolutions, виробничий партнер Johnson&Johnson і AstraZeneca.

    Зазначається, що «надзвичайний крок» з боку міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США призведе до того, що Emergent BioSolutions вироблятиме виключно Johnson&Johnson. Цей захід, як повідомляється, покликаний уникнути плутанину в майбутньому.

    Адміністрація Байдена поклала відповідальність за скоєне на Johnson&Johnson. У компанії підтвердили це, заявивши, що «беруть на себе повну відповідальність» за вакцину, вироблену Emergent.

    Федеральні чиновники стурбовані тим, що ця плутанина підірве довіру суспільства до вакцин.

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    Теги: Адміністрація Президента США медицина завод щеплення вакцинація коронавірус
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