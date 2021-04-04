Білий дім зупинив виробництво вакцин AstraZeneca на заводі, де зіпсували 15 млн доз
Федеральні чиновники стурбовані тим, що ця плутанина підірве довіру суспільства до вакцин
Адміністрація президента США Джо Байдена зупинила виробництво вакцини проти Covid-19 виробника AstraZeneca на заводі в Балтиморі.
Про це The New York Times повідомили високопоставлені федеральні чиновники у сфері охорони здоров'я.
Зазначається, що на балтиморському заводі виробляли вакцини AstraZeneca та Johnson&Johnson. Робітники заводу випадково змішали інгредієнти вакцин і таким чином зіпсували близько 15 млн доз Johnson&Johnson.
Підприємством керує Emergent BioSolutions, виробничий партнер Johnson&Johnson і AstraZeneca.
Зазначається, що «надзвичайний крок» з боку міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США призведе до того, що Emergent BioSolutions вироблятиме виключно Johnson&Johnson. Цей захід, як повідомляється, покликаний уникнути плутанину в майбутньому.
Адміністрація Байдена поклала відповідальність за скоєне на Johnson&Johnson. У компанії підтвердили це, заявивши, що «беруть на себе повну відповідальність» за вакцину, вироблену Emergent.
Федеральні чиновники стурбовані тим, що ця плутанина підірве довіру суспільства до вакцин.