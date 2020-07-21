Укрзалізниця відкриває продаж квитків на п'ять поїздів далекого сполучення



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Потяги курсуватимуть у напрямку Західної України та Причорномор'я

АТ «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків ще на п'ять поїздів далекого сполучення, що курсуватимуть до традиційних місць відпочинку українців: у Західну Україну та Причорномор’я. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрзалізниця відкриває продаж квитків на:

Поїзд № 702/701 Львів — Чернівці відправиться зі Львова 21 липня, а з Чернівців — 22 липня. Поїзд буде курсувати по 1, 2, 4, 5, 6, 7 днях тижня.

Поїзд № 41/42 Дніпро — Трускавець відправиться з Дніпра 21 липня, з Трускавця – 22 липня. Поїзд курсуватиме через день.

Поїзд № 136/135 Чернівці — Одеса відправиться у щоденний рейс з Чернівців та з Одеси з 22 липня.

Поїзд № 45/46 Ужгород — Лисичанськ відправиться з Ужгорода 24 липня, із Лисичанська – 26 липня. Поїзд курсуватиме один раз на три дні.

Поїзд № 317/318 Запоріжжя — Одеса курсуватиме через день та із Запоріжжя відправиться 24 липня, з Одеси — 25 липня.

Нагадаємо, 17 липня «Укрзалізниця» запустила потяги до Чернівців.

Також «Укрзалізниця» запустила ще сім приміських потягів на Львівському напрямку і продовжила рух поїзда Снятин - Коломия - Снятин до Чернівців. Вони почнуть курсувати з 20 липня.

Крім того, «Укрзалізниця» запускає 12 електричок на Донеччині.

З 16 липня у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Як повідомлялося, у разі покращення епідемічної ситуації «Укрзалізниця» планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.



