В Одесі знайшли арсенал боєприпасів



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Боєприпаси часів Другої світової війни знайшли в Одесі Фото: ДСНС

Піротехніки вивезуть всі боєприпаси в спеціально відведене місце, їх де планують знищити

На будівництві приватного будинку по вулиці Морехідній в Одесі виявили 265 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Там знайшли 154 гранати Ф-1, 28 підривників до артснарядів, 11 мінометних мін 82 мм, 1 мінометну міну 120 мм, 29 артилерійських снарядів 37 мм, 17 артилерійських снарядів 45 мм, 23 артилерійські снаряди 75 мм, 2 артилерійські снаряди 152 мм.

Піротехніки вилучили усі виявлені боєприпаси, їх мають знищити у спеціально відведеному місці.

До слова, за пів місяця Росія перекинула на Донбас понад 20 вантажівок із боєприпасами. Країна-агресор продовжує постачати окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону.