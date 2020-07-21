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    Новини

    В Одесі знайшли арсенал боєприпасів

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    Боєприпаси часів Другої світової війни знайшли в Одесі - В Одесі знайшли арсенал боєприпасів
    Боєприпаси часів Другої світової війни знайшли в Одесі
    Фото: ДСНС

    Піротехніки вивезуть всі боєприпаси в спеціально відведене місце, їх де планують знищити

    На будівництві приватного будинку по вулиці Морехідній в Одесі виявили 265 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

    Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Там знайшли 154 гранати Ф-1, 28 підривників до артснарядів, 11 мінометних мін 82 мм, 1 мінометну міну 120 мм, 29 артилерійських снарядів 37 мм, 17 артилерійських снарядів 45 мм, 23 артилерійські снаряди 75 мм, 2 артилерійські снаряди 152 мм.

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    В Одесі знайшли арсенал боєприпасів
    В Одесі знайшли арсенал боєприпасів
    В Одесі знайшли арсенал боєприпасів

    Піротехніки вилучили усі виявлені боєприпаси, їх мають знищити у спеціально відведеному місці.

    До слова, за пів місяця Росія перекинула на Донбас понад 20 вантажівок із боєприпасами. Країна-агресор продовжує постачати окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

    ДСНС Одеса Друга світова війна боєприпаси
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