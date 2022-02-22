Приїжджі шахраї «кинули» одеситів на сотні тисяч гривень

Під виглядом продажу металопластикових вікон група шахраїв видурила в одеситів величезні суми

Троє молодих людей під виглядом продажу металопластикових вікон ошукали десятки одеситів та видурили в них сотні тисяч гривень, вважають правоохоронці. Від шахрайських дій зловмисників постраждало майже пів сотні громадян на загальну суму більш ніж 600 тис. грн, повідомляє Одеське районне управління поліції № 1.

Затримані 21-річна сумчанка та двоє киян 24 та 28 років. За даними правоохоронців, молоді люди офіційно зареєстрували підприємницьку діяльність, орендували на вулиці Косовській офіс, а щоб залучити якомога більше замовників, створили сайт із продажу металоконструкцій з акційними цінами.

«Підприємці» укладали з громадянами договори на доставку та установку товару, отримували від клієнтів оплату, але обіцяного не виконували.

«Після завершення зазначеного в угоді терміну, одесити, так і не отримавши товар, знову зверталися до «підприємців», але у відповідь чули про затримки від постачальників абощо», – розповіли в поліції.

Кілька потерпілих звернулись до поліції. Під час розслідування правоохоронці встановили, що на рахунку фігурантів десятки ошуканих одеситів та сотні тис. грнзавданих їм збитків. Наразі всім трьом оголосили про підозру. У разі доведення вини молодим «підприємцям» загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше, Національна поліція України ліквідувала мережу шахрайських сall-центрів, через які зловмисники виманювали паролі від банківських карток у довірливих громадян.