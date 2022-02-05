Мережа шахраїв під виглядом call-центрів крали гроші з рахунків

Жертвами оборудок стали як українці та жителі інших пострадянських країн

Національна поліція України ліквідувала мережу шахрайських сall-центрів, через які зловмисники виманювали паролі від банківських карток у довірливих громадян, повідомляє преслужба МВС.

«Офіси call-центрів знаходилися у Києві, Львові та Одесі. Понад 140 працівників, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів, під різними приводами змушували громадян повідомити особисті дані та паролі. Для цього вони використовували психологічні методи впливу та діяли за підготовленою інструкцією», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та в Кіберполіції, також зловмисники користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних скуповували у DarkNet. Сфера їх «діяльності» розповсюджувалася на територію пострадянських країн.

За попередньою інформацією, отримані в такий спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту.

Наразі тривають заходи для встановлення організаторів та учасників злочинної діяльності, повного кола постраждалих та суми завданих збитків.

До слова, співробітники кіберполіції Київщини викрили шахрайський call-центр, який організували двоє мешканців столичної області. Оператори call-центру в Києві видавали себе за працівників банку. Зловмисники залучили до роботи 15 операторів, для яких розробили детальні інструкції шахрайських дій. Також організатори на хакерських форумах купували бази даних клієнтів банків, яким телефонували оператори call-центру.

Як повідомлялося, злочинна група, організатором якої був мешканець Вінниччини, ошукала людей на кілька мільйонів гривень. Шахраї заробляли гроші під приводом продажу товарів в інтернеті.

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