В Одеській області поліція затримала громадянина Білорусі, якого розшукує Інтерпол

За інформацією джерел чоловік у міжнародному розшуку

Затриманий проживав у Київській області

Громадянина Білорусі затримали правоохоронці в Одесі. Як повідомляє «Думська», посилаючись на джерела в поліції, він знаходиться у розшуку в Білорусі за грабіж і шахрайство.

Затриманий іноземець 1978 р. н. проживав у Борисполі Київської області. Його затримали на Об'їзній дорозі в районі смт Авангард і помістили в ізолятор тимчасового утримання.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ затримали в одному із київських хостелів 12 громадян Білорусі. Серед них двоє нелегально перетнули кордон України, сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

«СБУ, у межах своїх функціональних завдань з протидії нелегальній міграції, спільно з Нацполіцією бере участь у операції «Мігрант». Вона триває з 1 по 31 вересня та передбачає низку заходів із виявлення осіб, які нелегально опинилися на території України», – відзначив Дехтяренко.

15 вересня у Києві міграційна служба проводила операцію «Мігрант» для виявлення іноземців, які порушили умови перебування в Україні.

Раніше на тлі путінських військових навчань Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.

До слова, Держприкордонслужба почала посилено перевіряти громадян Білорусі та Росії, які хочуть в'їхати до України через загрозу повномасштабного вторгнення російської армії.

Джерело у силових структурах відзначило, що прямої юридичної заборони для в'їзду росіян та білорусів не надходило.

«Прямої юридичної заборони немає. Це обґрунтований захід для недопущення в'їзду скажемо так «небажаних осіб»,– заявило джерело.

Особливо посилено перевіряють громадян Білорусі та РФ у віці від 18 до 60 років. Прикордонники уточнюють наміри таких людей для відвідування України.

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