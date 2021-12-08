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    На Одещині матір здала в поліцію сина-дезертира

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    Заховатися строковикові не вдалося - На Одещині матір здала в поліцію сина-дезертира
    Заховатися строковикові не вдалося
    Фото з відкритих джерел

    Юнак утік зі служби додому

    У селі Новоградківка Одеської області жінка зателефонувала в поліцію і повідомила, що її син втік з армії і зараз знаходиться вдома. Про це повідомляє Telegram-канал «Ху**ая Одесса».

    «В Одеській області мати здала свого сина поліції, коли той втік зі служби додому», – йдеться в повідомленні.

    На каналі також з'явилася заявка в поліцію, яка була зареєстрована в понеділок, 6 грудня, о 14:46.

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    Хлопець 1998 року народження і служить у Львівській частині. Він зв'язківець.

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    Теги: Одеса армія жінка
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    На Одещині матір здала в поліцію сина-дезертира