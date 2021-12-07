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    Думки вголос

    Армія – це базис незалежності України

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

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    Для воюючої країни армія має бути головним пріоритетом - Армія – це базис незалежності України
    Для воюючої країни армія має бути головним пріоритетом
    фото з відкритих джерел

    Українці на передовій сьогодні тримають безпеку держави

    Історія переконливо доводить, що країна, яка не має боєздатної армії – приречена. Тому для нашої держави могутня армія, яка готова до відсічі будь-яких спроб агресора, – це головна умова існування.

    Для воюючої країни армія, її моральний дух та матеріально-технічне забезпечення повинні бути головними пріоритетами.

    Сьогодні ж повернулися часи, коли підтримка Збройних Сил, їх забезпечення сучасною зброєю і військовою технікою стають для чинних керівників другорядним питанням.

    Професійні воїни звільняються з лав війська, а капітулянти у високих кабінетах продовжують розповідають про «мир за будь-яких умов» та необхідність прямих переговорів з агресором.

    Ні кроку назад у захисті державних інтересів – має бути гаслом справжніх воїнів-патріотів. Збройні Сили України – основа свободи, незалежності та процвітання України!

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    Джерело: блог Олександра Турчинова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: історія НАТО армія українці
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    Армія – це базис незалежності України