Армія – це базис незалежності України

Для воюючої країни армія має бути головним пріоритетом

Для воюючої країни армія має бути головним пріоритетом

Українці на передовій сьогодні тримають безпеку держави

Історія переконливо доводить, що країна, яка не має боєздатної армії – приречена. Тому для нашої держави могутня армія, яка готова до відсічі будь-яких спроб агресора, – це головна умова існування.

Для воюючої країни армія, її моральний дух та матеріально-технічне забезпечення повинні бути головними пріоритетами.

Сьогодні ж повернулися часи, коли підтримка Збройних Сил, їх забезпечення сучасною зброєю і військовою технікою стають для чинних керівників другорядним питанням.

Професійні воїни звільняються з лав війська, а капітулянти у високих кабінетах продовжують розповідають про «мир за будь-яких умов» та необхідність прямих переговорів з агресором.

Ні кроку назад у захисті державних інтересів – має бути гаслом справжніх воїнів-патріотів. Збройні Сили України – основа свободи, незалежності та процвітання України!

Джерело: блог Олександра Турчинова

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