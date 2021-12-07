Армія – це базис незалежності України
Українці на передовій сьогодні тримають безпеку держави
Історія переконливо доводить, що країна, яка не має боєздатної армії – приречена. Тому для нашої держави могутня армія, яка готова до відсічі будь-яких спроб агресора, – це головна умова існування.
Для воюючої країни армія, її моральний дух та матеріально-технічне забезпечення повинні бути головними пріоритетами.
Сьогодні ж повернулися часи, коли підтримка Збройних Сил, їх забезпечення сучасною зброєю і військовою технікою стають для чинних керівників другорядним питанням.
Професійні воїни звільняються з лав війська, а капітулянти у високих кабінетах продовжують розповідають про «мир за будь-яких умов» та необхідність прямих переговорів з агресором.
Ні кроку назад у захисті державних інтересів – має бути гаслом справжніх воїнів-патріотів. Збройні Сили України – основа свободи, незалежності та процвітання України!
Джерело: блог Олександра Турчинова