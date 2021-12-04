Для боротьби з ВІЛ Одеська міськрада видаватиме наркоманам шприци і спиртові серветки

У рамках програми Одеська міськрада видаватиме наркозалежним одноразові шприци

Міська влада Одеси проводить системну роботу з протидії наркоманії та іншим соціально небезпечним явищам у рамках реалізації муніципальної програми протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії «Прискорена відповідь Одеса». У рамках програми наркозалежним видаватимуть одноразові шприци і спиртові серветки. Про це повідомляє у Facebook комунальне підприємство «Одесфарм».

Вказується, що у рамках програми запроваджено стратегію зниження шкоди інфікування ВІЛ для споживачів ін'єкційних наркотиків. «Це передбачає видачу наборів, що містять одноразові шприци та спиртові серветки, а також обмін використаних шприців на стерильні. Ця соціальна програма реалізовується через мережу муніципальних аптек «Одесфарм», – йдеться у повідомленні.

Отримати послуги можуть клієнти громадських організацій, які працюють із споживачами ін'єкційних наркотиків. За допомогою клієнтських карток від організацій отримати послугу можна у 12 аптеках «Одесфарм» в усіх районах міста.

«Цього року в аптеках «Одесфарм» видано 15 084 набори, а також проведено обмін 474 700 шприців. Ця програма перешкоджає поширенню ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Крім того, наркозалежні люди, які беруть участь у програмі, отримують соціальну та психологічну допомогу за принципом «рівний-рівному», а також мотивацію та підтримку у питаннях відмови від вживання наркотиків», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, Київська міська рада звернулась до Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо розробки та прийняття необхідних законодавчих змін для посилення державного контролю у сфері обігу наркотичних лікарських засобів.

Із 2018 по 2020 роки у Києві відбулось різке збільшення (у чотири рази або на 315%) обсягу замовлених приватними закладами охорони здоров’я та приватно практикуючими лікарями-наркологами та психіатрами рецептурних бланків ф-3, у тому числі й шляхом призначення лікарського засобу метадону наркозалежним особам. Так, кількість відпущених рецептурних бланків ф-3 у Києві зросла від 184,4 тис. шт. у 2018 році до 550,4 тис. шт. у 2020 році. За 9 місяців 2021 року кількість відпущених спеціальних рецептурних бланків ф-3 становить вже майже 459 тис. шт.

Як повідомлялося, в Києві наркозалежні особи штурмують аптеки, де їм продають метадон, лікарський засіб замісної підтримувальної терапії.