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    Підлітки закидали камінням новий залізничний експрес в Одесі

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    Хулігани пошкодили&nbsp;Дунайський експрес, який курсує між Одесою та Ізмаїлом - Підлітки закидали камінням новий залізничний експрес в Одесі
    Хулігани пошкодили Дунайський експрес, який курсує між Одесою та Ізмаїлом
    фото: Ukrzaliznytsia / Facebook

    Внаслідок нападу розбито вікно вхідних дверей поїзда

    Підлітки закидали камінням новий Дунайський експрес, який курсує між Одесою та Ізмаїлом. Про це повідомляє «Укрзалізниця» у п'ятницю, 3 грудня.

    Вказано, що на камеру відеореєстратора потрапила група підлітків, які в Одесі біля Іванківського шляхопроводу закидали новий дизель-потяг камінням. Внаслідок нападу розбито вікно вхідних дверей поїзда.

    У поліцію вже повідомили про інцидент, внаслідок хуліганських дій ніхто не постраждав. У компанії оцінюють завдані збитки.

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    Підлітки закидали камінням новий залізничний експрес в Одесі
    Підлітки закидали камінням новий залізничний експрес в Одесі
    фото: Ukrzaliznytsia / Facebook

    «Укрзалізниця» обурена такими діями хуліганів стосовно абсолютно нового поїзда, на який тисячі жителів Одеської області чекали багато років», – зазначили в компанії.

    До слова, «Укрзалізниця» запускає щоденний потяг з Одеси до Перемишля.

    Нагадаємо, на період з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року АТ «Укрзалізниця» призначає курсування поїзда Інтерсіті+ «Лижний експрес» сполученням Київ-Славське.

    Також «Укрзалізниця» перейменує станцію «Татарів» і збільшить кількість поїздів до «Буковеля». До слова, «Укрзалізниця» спростила для пасажирів покупку квитків.

    Також «Укрзалізниця» запускає нові швидкісні потяги: дата і маршрути. Варто нагадати, що «Укрзалізниця» запускає «потяг-черепаху» через Рівненську область.

    Теги: кримінал Одеса Укрзалізниця Одещина потяг
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    Підлітки закидали камінням новий залізничний експрес в Одесі