Підлітки закидали камінням новий залізничний експрес в Одесі

Хулігани пошкодили Дунайський експрес, який курсує між Одесою та Ізмаїлом

Внаслідок нападу розбито вікно вхідних дверей поїзда

Підлітки закидали камінням новий Дунайський експрес, який курсує між Одесою та Ізмаїлом. Про це повідомляє «Укрзалізниця» у п'ятницю, 3 грудня.

Вказано, що на камеру відеореєстратора потрапила група підлітків, які в Одесі біля Іванківського шляхопроводу закидали новий дизель-потяг камінням. Внаслідок нападу розбито вікно вхідних дверей поїзда.

У поліцію вже повідомили про інцидент, внаслідок хуліганських дій ніхто не постраждав. У компанії оцінюють завдані збитки.

«Укрзалізниця» обурена такими діями хуліганів стосовно абсолютно нового поїзда, на який тисячі жителів Одеської області чекали багато років», – зазначили в компанії.

До слова, «Укрзалізниця» запускає щоденний потяг з Одеси до Перемишля.

Нагадаємо, на період з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року АТ «Укрзалізниця» призначає курсування поїзда Інтерсіті+ «Лижний експрес» сполученням Київ-Славське.

Також «Укрзалізниця» перейменує станцію «Татарів» і збільшить кількість поїздів до «Буковеля». До слова, «Укрзалізниця» спростила для пасажирів покупку квитків.

Також «Укрзалізниця» запускає нові швидкісні потяги: дата і маршрути. Варто нагадати, що «Укрзалізниця» запускає «потяг-черепаху» через Рівненську область.