Підлітки закидали камінням новий залізничний експрес в Одесі
Внаслідок нападу розбито вікно вхідних дверей поїзда
Підлітки закидали камінням новий Дунайський експрес, який курсує між Одесою та Ізмаїлом. Про це повідомляє «Укрзалізниця» у п'ятницю, 3 грудня.
Вказано, що на камеру відеореєстратора потрапила група підлітків, які в Одесі біля Іванківського шляхопроводу закидали новий дизель-потяг камінням. Внаслідок нападу розбито вікно вхідних дверей поїзда.
У поліцію вже повідомили про інцидент, внаслідок хуліганських дій ніхто не постраждав. У компанії оцінюють завдані збитки.
«Укрзалізниця» обурена такими діями хуліганів стосовно абсолютно нового поїзда, на який тисячі жителів Одеської області чекали багато років», – зазначили в компанії.
До слова, «Укрзалізниця» запускає щоденний потяг з Одеси до Перемишля.
Нагадаємо, на період з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року АТ «Укрзалізниця» призначає курсування поїзда Інтерсіті+ «Лижний експрес» сполученням Київ-Славське.
Також «Укрзалізниця» перейменує станцію «Татарів» і збільшить кількість поїздів до «Буковеля». До слова, «Укрзалізниця» спростила для пасажирів покупку квитків.
Також «Укрзалізниця» запускає нові швидкісні потяги: дата і маршрути. Варто нагадати, що «Укрзалізниця» запускає «потяг-черепаху» через Рівненську область.