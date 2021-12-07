Одеська школярка випила отруйний «коктейль» і потрапила у лікарню
Підлітки вирішили пожартувати й зробили 14-річній однокласниці «коктейль з коли з антисептиком»
В Одесі школярка випила «коктейль» з коли та антисептика. Інцидент підтвердили в мерії міста.
Подія сталася в одній з місцевих шкіл. Зазначається, що дівчинка випила колу, в яку був підмішаний антисептик, в результаті чого отримала отруєння. Потерпілу доставили в лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу. Зараз дівчинка вдома, повідомили в мерії.
У соціальних мережах очевидці пишуть, що інцидент стався в школі №35: підлітки вирішили пожартувати й зробили 14-річній однокласниці «коктейль з коли з антисептиком».
Нагадаємо, на Вінниччині 15-річний хлопець випив хімічну рідину заради відео для соцмереж.
Також у Києві отруївся пігулками 15-річний хлопець.
Раніше у Луцьку 13-річна школярка наковталася таблеток.
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