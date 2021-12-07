Одеська школярка випила отруйний «коктейль» і потрапила у лікарню

Потерпілу доставили в лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу

Підлітки вирішили пожартувати й зробили 14-річній однокласниці «коктейль з коли з антисептиком»

В Одесі школярка випила «коктейль» з коли та антисептика. Інцидент підтвердили в мерії міста.

Подія сталася в одній з місцевих шкіл. Зазначається, що дівчинка випила колу, в яку був підмішаний антисептик, в результаті чого отримала отруєння. Потерпілу доставили в лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу. Зараз дівчинка вдома, повідомили в мерії.

У соціальних мережах очевидці пишуть, що інцидент стався в школі №35: підлітки вирішили пожартувати й зробили 14-річній однокласниці «коктейль з коли з антисептиком».

Нагадаємо, на Вінниччині 15-річний хлопець випив хімічну рідину заради відео для соцмереж.

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