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    Одеська школярка випила отруйний «коктейль» і потрапила у лікарню

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    Потерпілу доставили в лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу - Одеська школярка випила отруйний «коктейль» і потрапила у лікарню
    Потерпілу доставили в лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу
    фото з відкритих джерел

    Підлітки вирішили пожартувати й зробили 14-річній однокласниці «коктейль з коли з антисептиком»

    В Одесі школярка випила «коктейль» з коли та антисептика. Інцидент підтвердили в мерії міста.

    Подія сталася в одній з місцевих шкіл. Зазначається, що дівчинка випила колу, в яку був підмішаний антисептик, в результаті чого отримала отруєння. Потерпілу доставили в лікарню, де їй надали необхідну медичну допомогу. Зараз дівчинка вдома, повідомили в мерії.

    У соціальних мережах очевидці пишуть, що інцидент стався в школі №35: підлітки вирішили пожартувати й зробили 14-річній однокласниці «коктейль з коли з антисептиком».

    Нагадаємо, на Вінниччині 15-річний хлопець випив хімічну рідину заради відео для соцмереж.

    Також у Києві отруївся пігулками 15-річний хлопець.

    Раніше у Луцьку 13-річна школярка наковталася таблеток.

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    Теги: діти Одеса школа отруєння
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    Одеська школярка випила отруйний «коктейль» і потрапила у лікарню