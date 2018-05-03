На Одещині оголосили війну перевізникам

Боротьба з перевантаженнями на дорогах в Одеській області

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов звернеться до компаній, які приймають зерно, щодо не допуску перевантажених машин. Про це стало відомо під час спільного брифінгу очільника регіону та міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.«Кожна третя гривня зібрана зі штрафів – виписана в Одеській області.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Боротьба з перевантаженнями на дорогах в Одеській області

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов звернеться до компаній, які приймають зерно, щодо не допуску перевантажених машин. Про це стало відомо під час спільного брифінгу очільника регіону та міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.



«Кожна третя гривня зібрана зі штрафів – виписана в Одеській області. Вирішення питання руйнування доріг – у мене на особистому контролі. Ми розташовуємо габаритно-вагові комплекси біля елеваторів та портів. У нас є певний діалог з компаніями, які приймають зерно, вважаю, що в цьому році ми з ними домовимося, аби вони не приймали машини з перевантаженнями», - підкреслив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.



Окрім того, очільник регіону зауважив, що до вагового контролю на дорогах планується залучення представників громадськості.

«Державні порти та стивідорні компанії весь вантаж, який до них заходить зважують. Там питання перевантаження зняте. В цьому році ми таку практику продовжимо. Будь-яка фура, яка заходитиме в порт, буде підлягати обов’язковому ваговому контролю», - підкреслив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.



Нагадаємо, у березні 2018 року голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов звернувся до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з пропозицією збільшити ставку сплати за проїзд великовантажівок із перевищенням габаритно-вагових параметрів. Зміни запропоновано внести до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та здійснення сплати за проїзд автошляхами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні.