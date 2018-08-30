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    На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї

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    На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї

    В Одеській області підготували проектно-кошторисну документацію

    В Одеській області підготували пакет документів для отримання фінансування на ремонт аварійних дамб та шлюзів на Дунаї. Кошти планують залучати як з державного, так і обласного бюджетів. Про це стало відомо під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ОДА під головуванням очільника Одеської області Максима Степанова.<p "="">«Нагадую, що низка застарілих гідротехнічних споруд на Дунаї в Одеській області знаходяться в жахливому стані. Рівень наслідків можливої надзвичайної ситуації як для регіону, так і для України, в цілому, може бути катастрофічним — йдеться про відселення десятків тисяч людей та мільярдні збитки. Спеціалісти Дунайського регіонального офісу водних ресурсів підготували проектно-кошторисну документацію щодо ремонту низки аварійних дамб та шлюзів. Окрім внесення змін до обласної програми, я пропоную на основі підготовлених документів подати відповідний бюджетний запит до Міністерства фінансів України. Окрім того, під час виїзного засідання Комітету з питань бюджету Верховної ради в Одеській області також будемо обговорювати це питання», — підкреслив Максим Степанов. 

    Під час засідання комісії було прийнято рішення: при наявності перевиконання доходної частини, департамент фінансів ОДА має передбачити в бюджеті області на 2018 рік кошти, зокрема, для проектування і проведення експертизи робіт на аварійних ділянках системи протипаводкового захисту Дунаю. 

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    На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї
    На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї
    На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї
    На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї
    На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї
    На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї
    На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї
    На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї
    На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї
    На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї

    Зазначимо, наразі вже підготовлено проектно-кошторисну документацію, яка стосується відновлення захисної дамби на ділянці «Прорва»-«Пам’ятник»; відбудови шлюзів на каналах «Громадський», «Репіда», «Скунда», «105 км» та шлюз «№ 5»; а також розчищення каналів «Громадський» та «Желявський». На будівництво дублюючої дамби на одній з найбільш аварійних ділянок на 108 кілометрі річки Дунай планують залучити понад 5 мільйонів гривень, з них — 3,9 мільйонів має виділити Державне агентство водних ресурсів України. Решту планують залучити з бюджету Одеської області. 

    Окрім того, під час засідання комісії було вирішено повторно підготувати та направити звернення до Кабінету Міністрів України щодо фінансування протизсувних заходів в прибережній частині в районі 9-го мікрорайону міста Чорноморськ. 

    Нагадаємо, протяжність дамб вздовж річки Дунай складає більше 250 кілометрів. Вони захищають від часткового затоплення населені пункти Ренійського, Ізмаїльського та Кілійського районів Одеської області, а також сільськогосподарські угіддя, об’єкти інфраструктури та життєзабезпечення. Наразі 10 ділянок дамб і 5 шлюзів, які входять у захисний фронт, є аварійними.
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