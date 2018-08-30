На Одещині планують провести ремонт дамб та шлюзів на Дунаї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одеській області підготували проектно-кошторисну документацію

В Одеській області підготували пакет документів для отримання фінансування на ремонт аварійних дамб та шлюзів на Дунаї. Кошти планують залучати як з державного, так і обласного бюджетів. Про це стало відомо під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ОДА під головуванням очільника Одеської області Максима Степанова. «Нагадую, що низка застарілих гідротехнічних споруд на Дунаї в Одеській області знаходяться в жахливому стані. Рівень наслідків можливої надзвичайної ситуації як для регіону, так і для України, в цілому, може бути катастрофічним — йдеться про відселення десятків тисяч людей та мільярдні збитки. Спеціалісти Дунайського регіонального офісу водних ресурсів підготували проектно-кошторисну документацію щодо ремонту низки аварійних дамб та шлюзів. Окрім внесення змін до обласної програми, я пропоную на основі підготовлених документів подати відповідний бюджетний запит до Міністерства фінансів України. Окрім того, під час виїзного засідання Комітету з питань бюджету Верховної ради в Одеській області також будемо обговорювати це питання», — підкреслив Максим Степанов.Під час засідання комісії було прийнято рішення: при наявності перевиконання доходної частини, департамент фінансів ОДА має передбачити в бюджеті області на 2018 рік кошти, зокрема, для проектування і проведення експертизи робіт на аварійних ділянках системи протипаводкового захисту Дунаю.

Зазначимо, наразі вже підготовлено проектно-кошторисну документацію, яка стосується відновлення захисної дамби на ділянці «Прорва»-«Пам’ятник»; відбудови шлюзів на каналах «Громадський», «Репіда», «Скунда», «105 км» та шлюз «№ 5»; а також розчищення каналів «Громадський» та «Желявський». На будівництво дублюючої дамби на одній з найбільш аварійних ділянок на 108 кілометрі річки Дунай планують залучити понад 5 мільйонів гривень, з них — 3,9 мільйонів має виділити Державне агентство водних ресурсів України. Решту планують залучити з бюджету Одеської області.Окрім того, під час засідання комісії було вирішено повторно підготувати та направити звернення до Кабінету Міністрів України щодо фінансування протизсувних заходів в прибережній частині в районі 9-го мікрорайону міста Чорноморськ.Нагадаємо, протяжність дамб вздовж річки Дунай складає більше 250 кілометрів. Вони захищають від часткового затоплення населені пункти Ренійського, Ізмаїльського та Кілійського районів Одеської області, а також сільськогосподарські угіддя, об’єкти інфраструктури та життєзабезпечення. Наразі 10 ділянок дамб і 5 шлюзів, які входять у захисний фронт, є аварійними.