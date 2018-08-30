У вінницьких школах встановлюють фільтри для очистки води



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Йдеться про дев'ять ступенів очистки

З 1 вересня цього року усі 36 міських шкіл матимуть інноваційні системи очистки та фільтрації води. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов.

Встановлення багатоступенневих фільтрів для очистки води з кранів стало можливо завдяки проекту «Якісна вода – здорові діти – здорова нація», фінансування якого підтримала Вінницька міська рада.

«Завдяки комплексній системі фільтрації та мінералізації, вода у закладах буде очищена від шкідливих домішок та збагачена корисними речовинами. Йде мова про 9 ступенів очистки», - пише Моргунов.

Наразі така система фільтрації вже встановлена у школі №27. В інших школах також монтуються установки, через які проходитиме водопровідна вода, на якій після очищення будуть готувати всю їжу та напої для учнів, а також бювети – аби діти завжди могли втамувати спрагу. Мер запевняє, щозробка належить нашій вінницькій компанії – і аналогів їй в Україні немає.

Це лише перший етап реалізації комплексного проекту «Якісна вода – здорові діти – здорова нація». Наступного року таким самим обладнанням заплановано забезпечити забезпечити усі міські дошкільні заклади.

Джерело: i-vin.info