На Одещині по гарячих слідах затримано групу крадіїв



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З сокирою по гроші

Задля швидкої наживи троє молодиків пошкодили сокирою та зубилом термінали прийому платежів та викрали звідти 15 тисяч гривень. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Про два розкурочені термінали на вулиці Єврейській до чергової частини Ананьївського відділення поліції повідомила місцева мешканка.

Правоохоронці, що прибули на місце злочину, продивились камери відеоспостереження та швидко вийшли на слід зловмисників. Усі затримані – 21-ти, 18-ти та 16-ти річні юнаки – мешканці м. Ананьїв.

Грошові кошти у повному обсязі були виявлені під час обшуку домоволодіння одного з підозрюваних, а потім повернуті власнику.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання про притягнення старших фігурантів провадження до відповідальності ще й за статтею 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство триває.