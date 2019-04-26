  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Екс-голова правління банку підозрюється у розтраті $1,2 млн

    • Розсилка
    Екс-голова правління банку підозрюється у розтраті $1,2 млн

    Кредитні кошти були незаконно отримані товариством та виведені за межі України

    Слідчими столичного управління Нацполіції повідомлено про підозру колишньому голові правління банку АБ «Укоопспілка» у розтраті майна фінансової установи в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «У ході слідства, яке було розпочато за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, встановлено, що у 2013 році підозрюваний, діючи всупереч інтересам служби та в порушення процедури уклав з приватним товариством кредитний договір зі встановленням ліміту кредитування у сумі 1,2 млн доларів США. У подальшому вказані кредитні кошти були незаконно отримані товариством та виведені за межі України через нерезидента», - йдеться в повідомленні прокуратури.

    Таким чином своїми умисними діями, які виразилися в вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, колишній Голова правління банку вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

    На даний час вирішується питання про обрання екс-посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове слідство триває.

    До слова, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

    Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

    Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

    Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі у справі не довели неплатоспроможність банку».

    У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».

    Читайте також
    прокуратура Київ суд кримінал банки поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ