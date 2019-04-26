Екс-голова правління банку підозрюється у розтраті $1,2 млн



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Кредитні кошти були незаконно отримані товариством та виведені за межі України

Слідчими столичного управління Нацполіції повідомлено про підозру колишньому голові правління банку АБ «Укоопспілка» у розтраті майна фінансової установи в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«У ході слідства, яке було розпочато за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, встановлено, що у 2013 році підозрюваний, діючи всупереч інтересам служби та в порушення процедури уклав з приватним товариством кредитний договір зі встановленням ліміту кредитування у сумі 1,2 млн доларів США. У подальшому вказані кредитні кошти були незаконно отримані товариством та виведені за межі України через нерезидента», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Таким чином своїми умисними діями, які виразилися в вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, колишній Голова правління банку вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час вирішується питання про обрання екс-посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

До слова, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі у справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».