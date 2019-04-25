На Вінниччині розшукують чоловіка, який привласнив 185 тис. грн 82-річної жінки



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Вінницька поліція розшукує шахрая

Зловмисник діяв за поширеною схемою обману – телефоном представився працівником поліції та повідомив, що син пенсіонерки вчинив аварію і для залагодження ситуації потрібні гроші. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Шахрай розповів, що в аварії постраждала жінка і велика сума коштів необхідна для лікування.

Літня жінка без вагань погодилася віддати усі заощадження.

Лише після того, як невідомий забрав кошти, бабуся подзвонила родичці та зрозуміла, що її ошукали.

За цим фактом Вишенським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство). В рамках розслідування проводяться оперативні та розшукові заходи по встановленню та притягненню до відповідальності шахрая.

Якщо ви або ваші знайомі все ж потрапили у ситуацію, коли незнайомі люди, представляючись поліцейськими, вимагають у вас гроші за вирішення яких-небудь питань, негайно дзвоніть у поліцію.

У таких випадках ніколи не називайте своїх близьких на ім’я. Попросіть людину, яка представилася працівником поліції, назвати прізвище, ім'я, по батькові і дату народження затриманого родича. Зазвичай злочинці не володіють такою інформацією і ваш номер набрали шляхом випадкового набору.

Спробуйте якнайскоріше передзвонити рідним, знайомим або людям, які можуть в цей момент бути поруч і підтвердити або спростувати те, що трапилося.

Аби не стати жертвою аферистів - не поспішайте виконувати умови незнайомців, а подзвоніть в поліцію.