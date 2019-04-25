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    На Вінниччині розшукують чоловіка, який привласнив 185 тис. грн 82-річної жінки

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    На Вінниччині розшукують чоловіка, який привласнив 185 тис. грн 82-річної жінки

    Вінницька поліція розшукує шахрая

    Зловмисник діяв за  поширеною схемою обману – телефоном представився працівником поліції та повідомив, що син пенсіонерки вчинив аварію і для залагодження  ситуації потрібні гроші. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Шахрай розповів, що в аварії постраждала жінка і велика сума коштів необхідна для лікування.

    Літня жінка без вагань погодилася віддати усі заощадження.

    Лише після того, як невідомий забрав кошти, бабуся подзвонила родичці та зрозуміла, що її ошукали.

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    За цим фактом Вишенським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України (шахрайство). В рамках розслідування проводяться оперативні та розшукові заходи по встановленню та притягненню до відповідальності шахрая.

    Якщо ви або ваші знайомі все ж потрапили у ситуацію, коли незнайомі люди, представляючись поліцейськими, вимагають у вас гроші за вирішення яких-небудь питань, негайно дзвоніть у поліцію.

    У таких випадках ніколи не називайте своїх близьких на ім’я. Попросіть людину, яка представилася працівником поліції, назвати прізвище, ім'я, по батькові і дату народження затриманого родича. Зазвичай злочинці не володіють такою інформацією і ваш номер набрали шляхом випадкового набору.

    Спробуйте якнайскоріше передзвонити  рідним, знайомим або людям, які можуть в цей момент бути поруч і підтвердити або спростувати те, що трапилося.

    Аби не стати жертвою аферистів - не поспішайте виконувати  умови  незнайомців, а подзвоніть в поліцію.

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