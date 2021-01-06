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    У запорізькому супермаркеті чоловік вкрав шампунь і під час втечі відкрив стрілянину (відео)

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    У чоловіка під час поверхневого огляду виявили пістолет, ніж та викрадені речі з супермаркету. - У запорізькому супермаркеті чоловік вкрав шампунь і під час втечі відкрив стрілянину (відео)
    У чоловіка під час поверхневого огляду виявили пістолет, ніж та викрадені речі з супермаркету.
    Скрін з відео на сторінці патрульної поліції Запорізької області

    Правоохоронці впіймали 31-річного зловмисника у громадському транспорті

    У Запоріжжі чоловік вкрав у супермаркеті засоби гігієни та відкрив стрілянину, втікаючи від охоронця. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Запорізької області.

    Зазначається, що вчора близько 20.00 патрульні отримали повідомлення про те, що у дворі проспекту Металургів невідомий чоловік намагається втекти від охоронця супермаркету та стріляє з пістолета.

    «Прибувши за вказаною адресою та отримавши більш детальний опис порушника, інспектори з'ясували що напередодні чоловік вчинив крадіжку гігієнічних засобів (шампуні - ред.) із супермаркету. Це помітив охоронець магазину та намагався затримати його, проте останній почав втікати та застосував зброю», ─ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що правоохоронці впіймали 31-річного зловмисника у громадському транспорті і під час поверхневого огляду у чоловіка виявили пістолет, ніж та викрадені речі з супермаркету.

    Також на місце події інспектори викликали слідчу групу Дніпровського відділення поліції для подальшого з'ясування обставин.

    Теги: стрільба Запорізька область поліція чоловік
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