У запорізькому супермаркеті чоловік вкрав шампунь і під час втечі відкрив стрілянину (відео)

У чоловіка під час поверхневого огляду виявили пістолет, ніж та викрадені речі з супермаркету.

Правоохоронці впіймали 31-річного зловмисника у громадському транспорті

У Запоріжжі чоловік вкрав у супермаркеті засоби гігієни та відкрив стрілянину, втікаючи від охоронця. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Запорізької області.

Зазначається, що вчора близько 20.00 патрульні отримали повідомлення про те, що у дворі проспекту Металургів невідомий чоловік намагається втекти від охоронця супермаркету та стріляє з пістолета.

«Прибувши за вказаною адресою та отримавши більш детальний опис порушника, інспектори з'ясували що напередодні чоловік вчинив крадіжку гігієнічних засобів (шампуні - ред.) із супермаркету. Це помітив охоронець магазину та намагався затримати його, проте останній почав втікати та застосував зброю», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці впіймали 31-річного зловмисника у громадському транспорті і під час поверхневого огляду у чоловіка виявили пістолет, ніж та викрадені речі з супермаркету.

Також на місце події інспектори викликали слідчу групу Дніпровського відділення поліції для подальшого з'ясування обставин.