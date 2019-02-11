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    На Одещині ще одна церква перейшла до Православної церкви України

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    У селищі Маринове на Одещині&nbsp;громада Свято-Успенського храму прийняла рішення про перехід до Православної церкви України - На Одещині ще одна церква перейшла до Православної церкви України
    У селищі Маринове на Одещині громада Свято-Успенського храму прийняла рішення про перехід до Православної церкви України

    За перехід проголосувало 111 парафіян зі 115

    Релігійна громада села селища Маринове Одеської області приєдналася до Православної церкви України. Про це повідомляє Одеська єпархія Православної церкви України.

    «Громада Свято-Успенського храму селища Маринове Березівського району Одеської області, на чолі з протоієреєм Романом Федаком, покинула Балтську єпархію колишньої Української православної церкви (Московського патріархату) та перейшла до Одеської єпархії Православної церкви України», - йдеться у повідомленні.

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    Зі 115 присутніх на зборах релігійної громади за перехід проголосувала більшість – 111 вірян.

    Нагадаємо, за інформацією члена Синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.

    Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.

    Також повідомлялося, що станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храмів УПЦ МП.

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