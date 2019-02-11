На Одещині ще одна церква перейшла до Православної церкви України
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Розсилка
За перехід проголосувало 111 парафіян зі 115
Релігійна громада села селища Маринове Одеської області приєдналася до Православної церкви України. Про це повідомляє Одеська єпархія Православної церкви України.
«Громада Свято-Успенського храму селища Маринове Березівського району Одеської області, на чолі з протоієреєм Романом Федаком, покинула Балтську єпархію колишньої Української православної церкви (Московського патріархату) та перейшла до Одеської єпархії Православної церкви України», - йдеться у повідомленні.
Зі 115 присутніх на зборах релігійної громади за перехід проголосувала більшість – 111 вірян.
Нагадаємо, за інформацією члена Синоду об'єднаної Православної церкви України Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат 15%.
Нагадаємо, у Києві до Помісної церкви перейшли 12 священиків колишньої УПЦ МП.
Також повідомлялося, що станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храмів УПЦ МП.