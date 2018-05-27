На Одещині стартував екоетнофестіваль. Фоторепортаж

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Гастрономічний тур і майстер-класи від народних умільців

У селі Івашків, що в Кодимському районі Одеської області, стартував екоетнофестіваль «Кодима-фест 2018». Захід проходить вже втретє.

У цьому році фестиваль присвячений темі козацьких військ, традиції яких досі живі в селі. Традиційно він відкрився урочистою ходою народних умільців. У ньому взяли участь місцеві жителі Кодимського району, роботи яких можна спробувати, побачити, а також придбати на фестивальному ярмарку.

Як розповіла піар-менеджер фестивалю Ірина Вишневська, «Кодима Фест» зобов'язаний своїм існуванням голові райадміністрації Вадиму Козачку. Ідею про створення такого заходу стали розвивати, щоб заявити про своє існування.

«Про Кодимі раніше взагалі ніхто нічого не знав. Завдяки фестивалю про неї дізналися і влади в тому числі. Дороги тут не було, тепер її побудували. Сюди пішли люди і побачили, що тут щось робиться і що влада розташована для бізнесу », - прокоментувала вона.

Найбільшу увагу приділили особливостям національної кухні. Тут представлені як автентичні страви, яких більше не готує ніхто, так і звичні оку ласощі. Наприклад, представники села Волость Кодимського району готують «Хрустики» - знайоме всім з дитинства печиво «Хворост». Однак тут в його приготуванні є свої премудрості: прісне тісто запікають в печі і тільки потім посипають цукровою пудрою, чому печиво знаходить насолоду.

Джерело: Пушкинская.net