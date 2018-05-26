Одеські правоохоронці повернули матері «викрадене» маля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі мати залишила дитину з п'яним чоловіком, але його забрав нетверезий знайомий

До Хмельницького відділення поліції звернулася 22-річна одеситка, яка повідомила про зникнення її 11-місячної доньки.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Було розпочато невідкладні заходи щодо пошуку дитини. Вже через кілька годин працівники поліції виявили дівчинку зі знайомим матері.

Як пояснив 33-річний чоловік, увечері він прийшов до матері дитини в гості, але її вдома не виявилося. У цей час 11-місячна дівчинка знаходилася в квартирі з незнайомим йому чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правопорушник і сам був нетверезий, однак вчинок подруги, яка залишила дитину з чужою дитиною, обурив його. Чоловік забрав немовля і пішов до іншої своєї знайомої, де і знаходився разом з дитиною цілу ніч.

Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На матір немовляти співробітники Хмельницького відділення поліції склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.