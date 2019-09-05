На Одещині та в Чернігові з вікон випали двоє дворічних дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нажаль діти загинули від отриманих травм

В Одеській області та у Чернігові з вікон випали двоє дворічних дітей, вони загинули. Про це повідомляють пресслужби Нацполіції областей.

У місті Чорноморську Одеської області в результаті падіння з 5-го поверху загинув 2-річний хлопчик. «Сім`я приїхала із сусідньої області на відпочинок і зупинилася в квартирі міста Чорноморська. Трагедія сталася 3 вересня, коли мама з бабусею пішли у справах, а малюк залишився з дідусем», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пенсіонер одразу викликав медиків, проте спроби врятувати дитину виявилися марними - від отриманих травм хлопчик помер. Подію кваліфіковано за ст.115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Також у Чернігові 3 вересня ввечері випала з вікна і загинула 2-річна дитина.

Правоохоронці повідомляють, що по вулиці Бєлова, 23 вчора близько 9-ї години вечора стався нещасний випадок. Із вікна 9-го поверху випала дитина, 2018 року народження. Від отриманих травм дитина померла.

«Це нещасний випадок. Родина благополучна. Батьки перебували в іншій кімнаті, а дитина - на кухні, де було відчинене вікно», - уточнили в поліції міста.

Поліція проводить перевірку та встановлює обставини нещасного випадку.

Джерело: ТСН