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    У поліції розповіли деталі вбивства в центрі Києва

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    Поліція Києва розшукує невідомого, який застрелив чоловіка - У поліції розповіли деталі вбивства в центрі Києва
    Поліція Києва розшукує невідомого, який застрелив чоловіка
    Фото: Нацполіція

    Зараз у Києві проводиться спеціальна поліцейська операція

    У Києві правоохоронці розшукують невідомого, який застрелив чоловіка в центрі міста.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Зараз в столиці проводиться спеціальна поліцейська операція.

    «В чергову частину близько 18:00 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Саксаганського невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка і зник. На його розшук і затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція», - йдеться в повідомленні поліції.

    Наголошується, що поліцейським встановили особу загиблого, це - киянин, 1977 року народження.

    Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія, кінологи та оперативники.

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    У поліції розповіли деталі вбивства в центрі Києва
    У поліції розповіли деталі вбивства в центрі Києва
    У поліції розповіли деталі вбивства в центрі Києва
    У поліції розповіли деталі вбивства в центрі Києва
    У поліції розповіли деталі вбивства в центрі Києва
    Фото: Нацполіція

    Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет та втік.

    Нагадаємо, столична поліція шукає тіло чоловіка, голову якого було знайдено в пакеті.

    Київ кримінал вбивство поліція розшук
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