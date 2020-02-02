У центрі Києва вбили пластичного хірурга
Сотник керував клінікою DMK Ukraine
Пластичного хірурга Андрія Сотника вбили у центрі Києва ввечері, 2 лютого.
Про це повідомив його колега Віктор Сисоєнко у Facebook.
«У Києві на вул. Саксаганського недалеко від цирку застрелений, за попередньою інформацією (вбивство), наш колега, пластичний хірург Андрій Сотник», - повідомив він.
Відомо, що Сотнику було 43 роки. Він кандидат медичних наук, пластичний і естетичний хірург, хірург кисті. Сотник керував клінікою DMK Ukraine.
Інформацію також підтвердив в своєму Telegram-каналі колишній нардеп Ігор Мосійчук.
Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет та втік.
Нагадаємо, столична поліція шукає тіло чоловіка, голову якого було знайдено в пакеті.