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    У центрі Києва вбили пластичного хірурга

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    Пластичний хірург Андрій Сотник, вбитий 2 лютого 2020 року - У центрі Києва вбили пластичного хірурга
    Пластичний хірург Андрій Сотник, вбитий 2 лютого 2020 року
    Фото: Facebook/Andrey Sotnik

    Сотник керував клінікою DMK Ukraine

    Пластичного хірурга Андрія Сотника вбили у центрі Києва ввечері, 2 лютого.

    Про це повідомив його колега Віктор Сисоєнко у Facebook.

    «У Києві на вул. Саксаганського недалеко від цирку застрелений, за попередньою інформацією (вбивство), наш колега, пластичний хірург Андрій Сотник», - повідомив він.

    Відомо, що Сотнику було 43 роки. Він кандидат медичних наук, пластичний і естетичний хірург, хірург кисті. Сотник керував клінікою DMK Ukraine.

    Інформацію також підтвердив в своєму Telegram-каналі колишній нардеп Ігор Мосійчук.

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    Раніше повідомлялося, що у Шевченківському районі столиці невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет та втік.

    Нагадаємо, столична поліція шукає тіло чоловіка, голову якого було знайдено в пакеті.

    вбивство Facebook поліція
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