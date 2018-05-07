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    На Одещині зафіксували загибель дельфінів

    Тіло молодої афаліни було знайдено на пляжі національного природного парку «Тузловські лимани»
    Як повідомив директор заповідника Іван Русєв, фахівці не перший раз фіксують загибель дельфінів. На тілі тварини можна побачити сліди від рибальської сітки і відрізаний хвостовий плавець, як ознака того, що його викинули з сітки, куди він бідолаха потрапляє і не може більше вибратися.  «Причина загибелі - величезна кількість
    • Сьогодні, 12:16
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    Тіло молодої афаліни було знайдено на пляжі національного природного парку «Тузловські лимани»

    Як повідомив директор заповідника Іван Русєв, фахівці не перший раз фіксують загибель дельфінів.

    На тілі тварини можна побачити сліди від рибальської сітки і відрізаний хвостовий плавець, як ознака того, що його викинули з сітки, куди він бідолаха потрапляє і не може більше вибратися. 

    «Причина загибелі - величезна кількість браконьєрських і не браконьєрських сіток у Чорному морі для вилову камбали калкана», - констатує еколог.

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    На Одещині зафіксували загибель дельфінів
    На Одещині зафіксували загибель дельфінів
    На Одещині зафіксували загибель дельфінів

    Русєв вважає, що безвідповідальність, безкарність браконьєрів і катастрофічна тенденція загибелі цих дивовижних тварин, неминуче призведе до повного зникнення дельфінів з Чорного моря і майбутні покоління будуть їх бачити тільки на картинках.

    Джерело: 048.ua

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