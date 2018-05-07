Селищного голову на Одещині засудили до 6 років в’язниці за хабар в 50 тис. грн

Посадовець вимагав неправомірну вигоду у приватного підприємця за сприяння у наданні в оренду комунального майна

Київський районний суд Одеси визнав винним голову Савранської селищної ради Володимира Юзькова у вимаганні та одержані хабара (ч. 3 ст. 368 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 25 квітня. За матеріалами справи 25



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Затримання Володимира Юзькова правоохоронцями. Фото: «Преступности.НЕТ»

Посадовець вимагав неправомірну вигоду у приватного підприємця за сприяння у наданні в оренду комунального майна

Київський районний суд Одеси визнав винним голову Савранської селищної ради Володимира Юзькова у вимаганні та одержані хабара (ч. 3 ст. 368 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 25 квітня.

За матеріалами справи 25 червня 2015 року фізична особа-підприємець звернулася до Савранської селищної ради Одеської області з заявою про надання в оренду приміщень Центру культурних та побутових послуг терміном на 2 роки 11 місяців для розміщення підприємства з надання послуг швидкого харчування з наступним викупом. Її цікавили перший і третій поверхи Центру, які на той час ніхто не використовував.

Того ж дня селищний голова Володимир Юзьков зустрівся з представником підприємця і висунув умову – дати йому 200 тис. грн хабара за сприяння у вирішенні цього питання.

Окремо посадовець попросив розділити суму на кілька траншів і спочатку дати 50 тис. грн. Першу частину хабара на суму 15 тис. грн селищний голова отримав майже одразу, а 35 тис. грн – на початку липня після ухвалення сесійного рішення щодо надання в оренду приміщень комунального майна. На останній сумі Юзькова викрили правоохоронці.

У судовому засіданні селищний голова відмовився від надання показів на підставі ст. 63 Конституції України. Його захисник наголошував на порушенні правоохоронними органами процедури негласних слідчих (розшукових) дій, однак суд відкинув ці твердження.

Під час написання вироку суд дійшов висновків, що обставинами, які пом’якшують покарання обвинуваченому, є вік та його стан здоров’я (Юзьков є інвалідом ІІ групи).

Тому, крім реального терміну ув’язення, Володимир Юзьков позбавлений права обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування терміном на 3 роки з конфіскацією майна. Також його позбавлено 7 рангу посадової особи місцевого самоврядування.

Наголошується, що вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Одеської області протягом 30 днів з моменту його проголошення.

За даними сайту Генпрокуратури, за 2017 рік за корупційними статтями скеровано до суду 3139 справ і засуджено 1692 особи. З початку 2018 року правоохоронні органи зафіксували 3605 фактів хабарництва. З них дійшло до суду 1192. Кількість засуджених становила 280.

Разом з тим, більшість засуджених службовців-хабарників у підсумку одержують покарання у вигляді штрафів. До прикладу, за 2016 рік набрали законної сили вироки (постанови) щодо 329 осіб, із яких засуджених – 284. З них 212 відбулися штрафами, 32 - звільнено від покарання.

При цьому до позбавлення волі було засуджено лише 30 посадовця (до трьох років – 7 осіб, до п’яти років – 17 осіб, до десяти років – 6 осіб).