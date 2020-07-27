На Прикарпатті чоловік кинув гранату під час застілля: є постраждалі



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Чоловік кинув гранату на Прикарпатті / Ілюстративне фото

39-річний мешканець посварився з власником будинку, в якого був у гостях, і кинув в його бік предмет, схожий на гранату РГД-5

Поліцейські оперативно затримали зловмисника, який причетний до підриву гранати у житловому будинку в смт. Перегінське, що на Рожнятівщині.

Про це повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області.

До поліції Рожнятівського району надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні доставлено чоловіка з тілесними ушкодженнями.

На місце події одразу ж виїхали оперативні працівники та слідчо-оперативна група обласної поліції. В ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що 51-річний потерпілий за місцем проживання розпивав спиртні напої зі знайомим.

Під час застілля між чоловіками виник словесний конфлікт, в результаті чого гість вийняв з кишені предмет схожий на гранату РГД-5, вийняв запобіжну чеку, поклав її на стіл та відійшов до вхідних дверей і кинув на підлогу в бік потерпілого. З місці події зловмисник втік.

У результаті підриву гранати потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, множинних осколкових поранень грудної клітки, живота, голови та нижніх кінцівок, травматичного шоку другого степеню. Чоловіка госпіталізовано до Перегінської районної лікарні.

Уже через годину правоохоронці розшукали та затримали зловмисника за місцем проживання. Йдеться про 39-річного місцевого мешканця.

З місця події поліцейські вилучили фрагменти боєприпасу (попередньо, гранати РГД-5), а також інші речові докази.

Вилучені предмети направлені на експертизу.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України.

За даним фактом слідчими обласного управління поліціі розслідується кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: закінчений замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115) та незаконне зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263). Затриманому оголошено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, також призначено експертизи.